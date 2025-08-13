I. Ruginienė prakalbo apie įstatymo pataisas dėl „čekutininkų“ 

„Tokia pataisa, kokia ėjo, neturi eiti ir ji neis (nebus svarstoma Seime – ELTA), jau tas yra sprendimas padarytas, išimtas iš darbotvarkės ir aš manau, kad ta pataisa į (Seimo – ELTA) darbotvarkę nesugrįš“, – LRT laidai „Dienos tema“ trečiadienį teigė I. Ruginienė.
„Visiškai, man atrodo, yra vertinimas ir tarp mūsų, frakcijos narių, tas vertinimas įvyko“, – sakė politikė.
Socialdemokratės Jūratės Zailskienės inicijuotos Baudžiamojo kodekso (BK) pataisos numato, jog bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 5 metų grėstų tokiu atveju, kai valstybės tarnautojas, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, padarė didelę turtinę žalą.
Už padarytą labai didelę turtinę žalą siūlyta bausti bauda arba laisvės atėmimu iki 7 metų.
Siūlyta nustatyti, kad padaryta turtinė žala būtų laikoma didele, kai jos dydis viršija 400 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžius (šiuo metu 20 tūkst. eurų), bet neviršija 900 MGL (45 tūkst. eurų). Labai didele turtine žala būtų laikoma virš 900 MGL padaryta žala.
Tačiau tokiu būdu BK neliktų neturtinės žalos, padarytos piktnaudžiaujant, sąvokų – tokius siūlymus kritikavo ne tik Seimo opozicija, bet ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Generalinės prokuratūros atstovai.
Diskusijas ir ginčus kėlęs įstatymo projektas buvo išbrauktas iš paskutinio Seimo pavasario sesijos posėdžio darbotvarkės.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Vyriausybė
Rodyti daugiau žymių