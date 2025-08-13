I. Vėgėlė: jeigu LSDP kvies į koaliciją jungtinę valstiečių frakciją, turėsime kitokį pokalbio formatą

Pasak I. Vėgėlės, frakcijoje šiuo metu dirba tiek valstiečiai, tiek Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS), tiek jokiai partijai nepriklausantys politikai. Todėl, anot I. Vėgėlės, diskusijos turėtų vykti frakcijos lygiu.
„Mes vertiname, kad frakcija yra jungtinė. Ji susideda iš valstiečių, Krikščioniškų šeimų sąjungos ir nepartinių politikų. Mes randame bendrą klabą, nes ideologiškai nemažai kur turime bendrystės ir kartu dirbame. Jeigu socialdemokratai kviečia valstiečius, tai jie turbūt kalbasi su valstiečiais. Kai reikės kalbėtis su frakcija – ir jeigu būtų noras kalbėti apie frakcijos prisijungimą prie koalicinės daugumos, tuomet mes ir kitokį formatą turėtume“, – trečiadienį Eltai sakė I. Vėgėlė, neatmesdamas galimybės dirbti valdančiųjų gretose.
Politiko teigimu, jeigu tokie pokalbiai vyktų, neabejotinai tiek valstiečiai, tiek LLRA-KŠS, tiek jis bei frakcijos kolega Rimas Jonas Jankūnas turėtų tam tikrų pastabų ir pasiūlymų koalicinės sutarties bei Vyriausybės programos pokyčiams.
„Jeigu keičiasi valdančioji dauguma, natūralu, keistųsi ir Vyriausybės programa“, – sakė jis, kol kas atsargiai vertindamas perspektyvas, ar naują koaliciją formuojantys socialdemokratai išties kvies prisijungti visą frakciją.
„Pradėti reikia ne nuo postų – ar socialdemokratai yra pasiruošę keisti Vyriausybės programą ir koalicinę sutartį? Jeigu taip – verta kalbėti, jeigu ne – tuomet, savaime suprantama, net nėra apie ką kalbėti“, – aiškino politikas.
Tuo metu paklaustas, į kuriuos potencialius koalicijos partnerius – Remigijaus Žemaitaičio vedamą „Nemuno aušrą“ ar Sauliaus Skvernelio pirmininkaujamus demokratus „Vardan Lietuvos“ – žiūrėtų palankiau, I. Vėgėlė pakartojo, jog svarbiausi yra programiniai klausimai.
„Nematyčiau skirtumo tarp vienos ar kitos politinės jėgos. Turbūt, svarbiausias dalykas ir pagrindinis skirtumas – kaip pavyktų pakeisti Vyriausybės programą ir ar pavyktų“, – pakartojo jis.
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje Seime šiuo metu dirba 6 valstiečiai, 3 LLRA-KŠS ir 2 su valstiečiais išrinkti nepartiniai parlamentarai.
ELTA primena, kad po trečiadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) ir valstiečių atstovų susitikimo, pastarųjų pirmininkas Aurelijus Veryga patikino – jo vadovaujama partija matytų save atsinaujinusioje valdančiojoje daugumoje.
Galimybę jungtis prie koalicijos politikas tikino netrukus aptarsiąs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) organuose.
Tiesa, diskutuota, kad LSDP gali kviesti į koaliciją ne tik Seimo valstiečius, bet ir jų suburtą frakciją kartu su LLRA-KŠS.
„Aš manau, kad kalbėsime turbūt su Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovais, jie veikia bendroje frakcijoje“, – anksčiau LRT televizijai teigė laikinasis LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Savo ruožtu A. Veryga tikino aktyviai komunikuojantis su LLRA-KŠS pirmininku Waldemaru Tomaszewskiu. Todėl, pasak jo, jei valstiečiai sulauktų kvietimo prisijungti prie koalicijos, į derybinę grupę, veikiausiai, būtų pakviesti ir šios partijos atstovai.
