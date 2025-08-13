KAM: specializuotuose mokymuose šiemet sudalyvavo tūkstančiai žmonių

„Dėl geopolitinio neapibrėžtumo mūsų visuomenė turi būti pasirengusi įvairiems galimiems scenarijams.
Pastaraisiais metais didelį dėmesį skiriame ne tik karių parengimui, technikos įsigijimui, infrastruktūros plėtrai, bet į pasirengimo procesą siekiame įtraukti ir plačiąją visuomenę. Lietuvoje formuojasi trijų lygių piliečių rengimo sistema“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Ši sistema, skirta parengti visuomenę ginkluotam ir neginkluotam pasipriešinimui bei išmokyti svarbiausių išgyvenimo įgūdžių, apima bazinį, specializuotą ir karinį rengimo lygius.
Bazinį lygmenį sudaro nuotolinio mokymosi platforma mobilizacijosmokykla.lt, infromacinė svetainė svarbiospamokos.lt bei pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui pagrindų kursas (4P).
Specializuotame lygmenyje siūlomi kursai plačiajai visuomenei – bepiločių orlaivių valdymo, atsparumo hibridinėms grėsmėms, pilietinio pasipriešinimo žinių ir įgūdžių, nacionalinio saugumo ir kiti. Kariniame lygmenyje vykdomas šauktinių, savanorių, karininkų, šaulių ir kitų gynybos struktūrų personalo rengimas.
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (MPPD prie KAM) direktoriaus Virginijaus Vitalijaus Vilkelio teigimu, augant grėsmių suvokimui, didėja ir visuomenės susidomėjimas siūlomais kursais.
„Nuotolinė savarankiško mokymosi platforma mobilizacijosmokykla.lt, kurioje galima išklausyti pilietinio pasipriešinimo, pasirengimo mobilizacijai, paramos atvykstančioms sąjungininkų pajėgoms mokymus, sulaukia vis didesnio dėmesio“, – teigia V. V. Vilkelis.
Skaičiuojama, kad nuo metų pradžios bent vieną iš trijų svetainėje mobilizacijosmokykla.lt esančių mokymų modulių išklausė 113 tūkst. asmenų. Tuo metu informacinę svetainę svarbiospamokos.lt per tą patį laikotarpį aplankė beveik 21 tūkst. unikalių lankytojų.
Lietuvos kariuomenėDovilė Šakalienėkariai
