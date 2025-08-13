Koalicijoje gali atsirasti naujas žaidėjas: į LSDP būstinę kalbėtis atvyko valstiečiai

Socialdemokratų būstinėje valstiečiai susitiko kalbėtis su LSDP derybine grupe, kurią sudaro laikinasis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, į premjeres deleguota Inga Ruginienė, Juozas Olekas, Rasa Budbergytė, Vytenis Povilas Andriukaitis ir Orinta Leiputė.
Tiesa, gyvai A.Verygą su A.Norkiene pasitiko tik J.Olekas, R.Budbergytė ir O.Leiputė. Tuo pačiu metu I.Ruginienė susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda, o O M.Sinkevičius ir V.P.Andriukaitis į susitikimą jungėsi nuotoliu.
„Jau seniai tokio dėmesio neturėjome“, – prie įėjimo į LSDP būstinę pamatęs būrį žiniasklaidos atstovų nusijuokė A.Veryga.
Paklaustas, kodėl atėjo tik dviese, europarlamentaras atsakė, kad siekė išlaikyti lyčių lygybę. Demokratai vakar susilaukė kritikos, kad derėtis dėl koalicijos atėjo penki uniformuoti vyrai ir nė vienos moters.
„Ką tikimės išgirsti? Pirmiausia, tikimės išgirsti pasiūlymą, kvietimą ir sąlygas, jeigu tas kvietimas oficialus bus išsakytas. Ir tada matysime. Jeigu bus oficialus kvietimas su tam tikromis sąlygomis, mes turėsime grįžti į partiją ir svarstyti“, – tvirtino A.Veryga.
Ar nori formuoti naująją valdžią?
„Politikai tam ir eina į politiką, kad būtų pozicijose, įgyvendintų programą. Užtai ir sakome, kad mes labai rimtai svarstysime. Ir po rinkimų norėjome būti koalicijoje. Taip susiklostė, kad nebuvome. Iš to ir kyla dabar visokių problemų“, – kalbėjo valstiečių lyderis.
Sąlygų dėl koalicijos partnerių LVŽS neturi – jiems tinka tiek vieni, tiek kiti. Esą pagrindinis tikslas yra atstovavimas saviems rinkėjams.
A.Veryga pripažįsta, kad pastaruoju metu valstiečių pažiūros gerokai padešinėjo, ypač tuomet, kai nuo LVŽS atskilo dabartiniai demokratai: „Aišku, mes labiau gal esame centre, bet teisybės yra tame, kad kai kurios mūsų pažiūros yra tikrai dešiniosios, ypač kalbant apie šeimą, kalbą ir pan.“
Seime LVŽS sudaro bendrą frakciją su Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovais. Šiame susitikime, kaip nurodė A.Veryga, valstiečiai jiems neatstovauja, bet išgirstą žinią ketina perduoti.
Ar nesijaučia tapę socialdemokratų įrankiu pagąsdinti esamus partnerius?
„Tokia jau ta politika. Dalis derybų, matyt, įvyksta televizijoje, radijuje, spaudoje, portaluose, išsakomos pozicijos yra sakomos turbūt ne tik jums, bet tam tikra prasme yra ištransliuojamos ir tiems, kurie yra valdančiojoje daugumoje. Bet nėra ko pykt. Žmonės tokiu būdu išsako pozicijas. Suprantame, kad visi turi savo interesą, jį visaip dėlioja. Tokia jau ta politika“, – svarstė A.Veryga.
Valstiečiai į derybas dėl koalicijos kviečiami dėl to, kad nei Saulius Skvernelis, nei Remigijus Žemaitaitis nebenori dirbti kartu. Jei sutaikyti partnerių nepavyks, LVŽS koalicijoje galėtų pakeisti arba vienus, arba kitus.
Derybosė dėl koalicijos valstiečiai dalyvavo ir pernai metų spalį, po Seimo rinkimų, tačiau tuomet jų atėjimui kelią užkirto S.Skvernelis, pareiškęs, kad su tuometiniu jų lyderiu Ramūnu Karbauskiu nedirbs. Taip koalicijoje ir atsirado „aušriečiai“.
Demokratai koaliciją su „Nemuno aušra“ yra pavadinę klaida ir sako abejojantys dėl tolesnio darbo kartu. „Aušriečius“ koalicijoje dabar jie mieliau pakeistų valstiečiais.
Tačiau gali būti, kad valstiečiai koalicijoje gali pakeisti pačius demokratus. „Socdemams“ įgriso įsakmus S.Skvernelio tonas ir demokratų keliami reikalavimai, todėl jie gali nesutikti su sąlyga praspirti „Nemuno aušrą“.
Nemaža dalis demokratų mano, kad jei „Nemuno aušra“ lieka koalicijoje, reikėtų iš jos trauktis. Tačiau to nelabai nori demokratų ministrai.
Lrytas žiniomis, socialdemokratai nepatingėjo pasiskaičiuoti, kaip Seimo pavasario sesijoje jų projektus palaikė tiek vieni, tiek kiti koalicijos partneriai. Tokia statistika – akivaizdžiai ne demokratų naudai.
Užkulisiuose kalbama, kad atkabinę demokratus „socdemai“ galėtų sau pasilikti Seimo pirmininko postą, kuris galėtų atitekti iš kovos dėl premjero kėdės eliminuotam J.Olekui.
