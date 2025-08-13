Žinios, kurios šviečia.
Po „niekuo nepagrįstų ultimatumų“ – „socdemų“ vicepirmininko pareiškimas dėl S. Skvernelio

2025 m. rugpjūčio 13 d. 10:01
Pernai rinkimus laimėjusiems socdemams tęsiant diskusiją dėl naujos valdančiosios daugumos sudėties, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vicepirmininkas Robertas Kaunas tikina – sąlygas didiesiems partneriams keliantys Sauliaus Skvernelio vedami demokratai „Vardan Lietuvos“ nėra suinteresuoti bendru darbu. Seimo narys pabrėžia, kad taip mažųjų koalicijos partnerių lyderis kelia destrukciją, o esą S. Skvernelio kolegos tokio politiko elgesio nesupranta.
Trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Kaunas rašė, kad S. Skvernelis tris kartus kėlė, socialdemokrato vertinimu, „niekuo nepagrįstus ultimatumus didžiausiems koalicijos partneriams“.
„Pirmasis ultimatumas buvo nutaikytas į „valstiečius“, kuomet buvo griežtai pasakyta, kad demokratai ir „valstiečiai“ jokiais būdais negali dirbti vienoje koalicijoje“, – rašė politikas.
„Antrasis ultimatumas buvo nutaikytas į G. Palucką, kuomet S. Skvernelis įspėjo, jog darbas su šiuo premjeru yra nebeįmanomas“, – pastebėjo jis.
Trečioji sąlyga, kurią kelia S. Skvernelio partija – dėl „Nemuno aušros“ ateities koalicijoje, nurodo R. Kaunas.
Tokia Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio pozicija, socialdemokratų vicepirmininko įsitikinimu, rodo, kad S. Skverrnelis neturi jokio intereso susitarti dėl bendro darbo.
„Šie trys ultimatumai rodo, kad S. Skvernelio tikslas – statyti savo sąlygas ir kelti destrukciją, o ne ieškoti bendrų sąlyčio taškų. (...) Akivaizdu, kad susitarti ir kartu dirbti S. Skvernelis neturi jokio intereso. Jeigu būtų kitaip, koalicijos darbą lydėtų ne S. Skvernelio ultimatumai, o nuoširdus noras spręsti problemas“, – dėstė jis, užsimindamas, jog demokratų gretose gali būti ir kitokių nuomonių.
„Įdomu ir tai, kad S. Skvernelis neatstovauja savo partijos pozicijai, kadangi didelė dalis demokratų Seimo ir Vyriausybės narių nori toliau darbuotis valdančioje koalicijoje ir absoliučiai nesupranta, ko šiais ultimatumais siekia jų pirmininkas. Gal siekiama Seimo pirmininko ego patenkinimo ir pykčio, jog ne viskas vyksta pagal jį, išliejimo“, – įrašą apibendrino R. Kaunas.
ELTA primena, kad atsistatydinus į skandalus įsivėlusiam premjerui Gintautui Paluckui, valdantieji socialdemokratai tęsia diskusijas su potencialiais koalicijos partneriais dėl naujos valdančiosios daugumos. Trečiadienį socdemų derybų grupė susitiks su „valstiečių“ atstovais.
Tiesa, socialdemokratų laikinasis lyderis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, pirmadienį vykusiame susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.
Tuo metu Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis sako, kad R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Robertas KaunasSaulius Skvernelis
