R. Puchovičius: jeigu socialdemokratai nori stabilaus partnerio, jie rinksis mus, o ne demokratus

„Tas pareiškimas, kad jie (demokratai – ELTA) nenori su mumis būti koalicijoje, tą patį prieš aštuonis-devynis mėnesius jie sakė ir apie „valstiečius“, tai dabar jau turi nuspręsti socialdemokratai, kiek jie nori gyventi tuose ultimatumuose – jeigu jiems patinka tie ultimatumai, tai jie gali tęsti darbą su (demokratais – ELTA) „Vardan Lietuvos“ ir greičiausiai tada be mūsų“, – Eltai trečiadienį sakė R. Puchovičius.
„Jeigu jie nori stabilaus ir gero partnerio, turbūt pasirinks mus, o kas jau bus trečias partneris – šiandien „valstiečiai“ parodė, kad turi norą dirbti, (…) daryti savo programą, tai manau tikrai yra tų variantų“, – teigė parlamentaras.
R. Puchovičiaus teigimu, po demokratų pareiškimo aiškėja, kad dabartinio formato koalicija išlikti negalės, todėl socialdemokratams teks priimti sprendimą, „ką koalicijoje keis ir į ką“.
Politiko teigimu, „aušriečiai“ būtų linkę daugumoje darbuotis būtent su „valstiečiais“.
„Su mumis, aišku, yra daugiau tų pasirinkimų, mes galime dirbti su „valstiečiais“ – per tuos 8 mėnesius mes su „valstiečiais“ turėjom tikrai gerus santykius ir būdavo klausimai, kur mes vieni kitus palaikydavome“, – teigė R. Puchovičius.
„Jeigu pasirinks socialdemokratai kitą partnerį, tai turbūt mūsų neliks – tą ir kalbėjo mūsų pirmininkas, kad mes galime opozicijoje darbuotis, bet (…) mes pasiryžę darbuotis ir valdančiojoje daugumoje“, – pridūrė politikas.
Jis taip pat pabrėžė, kad „aušriečiai“ iki šiol nekėlė ultimatumų dėl koalicijos sudėties, esą visu bendro darbo valdančiojoje daugumoje laikotarpiu tuo užsiėmė demokratai.
„Užtenka gal jau žiūrėti į tuos ultimatumus ir pradėti dirbti. Nes tikrai dažniausiai jie būna kažkuo nepatenkinti, ne mes“, – pažymėjo R. Puchovičius.
Trečiadienį vakare demokratai pranešė negalintys koalicijoje dirbti su „Nemuno aušra“, nes, anot jų, partija negali dirbti drauge su politine jėga, kuri „politinį kapitalą krovėsi antisemitiniais pasisakymais, skleisdama sąmokslo teorijas, atvirai meluodama ir gyventojams pateikdama iškraipytus faktus, skaičius ir niekuo neparemtas nuomones“.
ELTA primena, kad tęsiant diskusijas dėl galimos koalicijos sudėties, šią savaitę socialdemokratai susitiko su „aušriečių“, demokratų ir „valstiečių“ atstovais
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.