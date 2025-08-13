Vyriausybė skyrė 461 mln. eurų avansiniam mokėjimui už tankus „Leopard“

Trečiadienį patvirtintame Ministrų kabineto nutarime teigiama, kad papildomos valstybės vardu pasiskolintos lėšos skiriamos Krašto apsaugos ministerijos (KAM) prašymu. Pastaroji šių metų III ketvirtį turi atlikti avansinį mokėjimą – 461,1 mln. eurų.
Nurodoma, kad rengiant 2025–2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą lėšų tam nebuvo suplanuota, nes nebuvo galimybių iš anksto tiksliai numatyti, koks bus konkretus jų poreikis, siekiant spartinti ir ankstinti prioritetinių gynybos projektų įgyvendinimą.
Apie tai, jog Lietuva šiais metais ketina sumokėti avansą už 44 įsigyjamus tankus „Leopard“ krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pranešė sausio mėnesį. Pasak jos, avansinis mokėjimas leis suformuoti kariuomenės tankų batalioną greičiau – dar iki 2030 m.
Sutartį dėl vokiškų tankų „Leopard 2“ ministrė pasirašė pernai metų pabaigoje. Tuomet politikė pažymėjo, jog, padidinus gynybos finansavimą, tariamasi dėl ankstesnės technikos pristatymo datos.
tankaiKrašto apsaugos ministerija (KAM)Dovilė Šakalienė
Rodyti daugiau žymių