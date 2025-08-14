A. Dudėnas atskleidė, ar palaikys prašymą naikinti Seimo kolegų neliečiamybę

„Susilaikysiu nuo komentarų šioje vietoje. Matysime, ką prokurorė pateiks, bet šiandien negaliu atsakyti“, – Eltai sakė skandalingai teisinę neliečiamybę išsaugojęs „čekučių“ byloje figūruojantis politikas.
„Aš visose šiose bylose matau dvigubą teisingumą. Man tikrai nėra suprantama, kaip vieni merai eina civiline tvarka, o kiti, kaip Mindaugas Sinkevičius, ėjo baudžiamąja tvarka. Tas visas procesas man nesukelia pasitikėjimo“, – savo dvejones argumentavo politikas.
Panašiai A. Dudėnas kalbėjo ir paklaustas, ką darytų, jei partija įpareigotų visus balsuoti už neliečiamybės panaikinimą prokurorės įvardintiems parlamentarams.
„Matysime, tada ir diskutuosime. Nenoriu užbėgti įvykiams už akių“, – teigė A. Dudėnas.
Balandžio pabaigoje Seime žlugo balsavimas dėl „čekiukų“ byloje įsivėlusio socialdemokratų frakcijos nario A. Dudėno teisinės neliečiamybės. Tuomet, balsavime nedalyvavus 30 socialdemokratų, 16 „Nemuno aušros“ atstovų bei daliai opozicijos, Seimo narys nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Tiesa, valdantieji koalicinėje sutartyje yra įsipareigoję, kad tokiais atvejais balsuoja už imuniteto naikinimą.
A. Dudėnas nesilaikė koalicinės sutarties ir nesutikęs naikinti imunitetą supaprastinta tvarka.
Tokią balsavimo Seime baigtis sulaukė aštrios kritikos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad jam dėl to yra „labai gėda“. Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis pastarąjį balsavimą ir „A. Dudėno gelbėjimo operaciją“ yra įvardijęs gėdingiausiu pavasario sesijos momentu.
Pats A. Dudėnas tvirtino, kad nesijaučia „kažkoks blogas žmogus ar kažką padaręs neteisingai“.
ELTA primena, kad ketvirtadienį generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl parlamentarų „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus ir socialdemokrato Tomo Martinaičio teisinės neliečiamybės panaikinimo. Abu politikus norima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ bylose.
