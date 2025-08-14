E. Sabučio advokatas stebisi teisėsaugos veiksmais: klaustukų yra

„Čia yra politika. Aš nesu politikas, esu teisininkas. Be abejo, turiu savo nuomonę ir tam tikrus samprotavimus, bet šiai minutei aš nuo jų tikrai susilaikysiu. (...) Dėl to, kodėl viskas taip greitai vyksta, tai gal yra klaustukų, bet nenorėčiau atsakinėti“, – Eltai sakė H. Juška.
Advokatas taip pat teigė atkreipęs dėmesį ir į tai, kad, pavyzdžiui, tiek Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus, tiek ir E. Sabučio „čekiukų“ istorijų atvejais buvo kalbama apie panašų tyrimo laikotarpį, tačiau M. Sinkevičiaus byla jau yra baigta, išnagrinėta visose teismų instancijose.
„Negaliu pasakyti, negaliu atsakyti už teisėsaugos institucijas, kodėl taip yra, nežinau jų krūvio, prioritetų. Negalių komentuoti. (...) Bet taip, laikotarpis yra identiškas, o viena byla jau Aukščiausiojo Teismo yra išnagrinėta, o kitoj byloje dar ikiteisminis tyrimas. Kiek teko girdėti, yra ir kitų bylų, kuriose dar ikiteisminis tyrimas vykdomas“, – svarstė advokatas.
H. Juška sakė, kad po STT įvykusios apklausos E. Sabutis šiuo metu į jokią kitą apklausą nėra pakviestas. Pasak advokato, politikui, kuris anksčiau apklaustas kaip specialusis liudytojas, šiuo metu joks statusas nėra suteiktas.
Pasak H. Juškos, jei teisėsauga ketintų pareikšti įtarimus E. Sabučiui, visų pirma, pagal įstatymus, prokuratūra turėtų prašyti Seimo panaikinti jo ginamojo teisinį imunitetą.
„Čia turime nepaprastą atvejį – turime Seimo narį. Įtarimas negali būti pareiškiamas. Generalinė prokurorė turėtų kreiptis į Seimą, jeigu eitų kalba apie įtarimų pareiškimą. O, tarkime, jei manys, kad tų duomenų neužtenka, bet dar bus reikalinga apklausa, galbūt net ir paprasto liudytojo apklausa gali būti“, – Eltai aiškino H. Juška.
ELTA primena, kad laikinasis susisiekimo ministras E. Sabutis šią savaitę buvo apklaustas „čekiukų“ byloje, tiriant Jonavos savivaldybės tarybos narių veiklai skirtų lėšų panaudojimą. Anksčiau politikas minėjo, jog teisėsauga domisi jo, kaip Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario, veiklos išlaidų apmokėjimu 2019–2020 m.
Socialdemokratas teigia esantis tikras savo nekaltumu.
E. Sabutis nenorėjo detalizuoti aplinkybių, kada ir kokiu būdu sužinojo, jog figūruoja „čekiukų“ byloje. Jis tik patvirtino, jog apie būsimą apklausą STT sužinojo Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdžio metu.
Socialdemokratas taip pat patvirtino, kad informacija apie specialiojo liudytojo statuso suteikimą jam buvo vienas iš veiksnių, dėl kurių jis nutarė nekandidatuoti į premjero poziciją.
„Viena iš versijų šita yra, bet gavęs žinutę, supratau, kad dalyvauti toliau negaliu“, – teigė E. Sabutis.
Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
