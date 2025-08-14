G. Nausėda apie planuojamą JAV ir Rusijos lyderių susitikimą: tai šansas, kuriuo privalome pasinaudoti

„Penktadienį, labai tikiuosi, galime sulaukti teigiamų žinių dėl ugnies nutraukimo. Tačiau jeigu Putinas atvyks tiesiog vėl nusiteikęs muilinti akis tarptautinei bendruomenei, prezidentas Trumpas pareiškė, kad jis tokį jo ketinimą labai aiškiai ir greitai identifikuos ir jeigu pamatys, kad tikrai taip yra, pokalbio toliau nebetęs“, – LRT televizijai sakė G. Nausėda.
„Taip kad variantai galimi įvairūs. Bet kuriuo atveju, aš manau, kad tikrai Ukrainos interesai nebus paaukoti. Kas gali atsitikti – susitikimas gali tiesiog nepavykti, nutrūkti, ir tada mes neturėsime rezultato. Būtų apmaudu, bet tai yra šansas, kuriuo mes privalome pasinaudoti“, – kalbėjo jis.
Lietuvos prezidentas taip pat patikino esantis ramus, jog susitikimo metu nebus prekiaujama Ukrainos teritorija.
„Nuogąstavimų yra daug, tačiau tuos nuogąstavimus vakar paneigė arba bent jau tikrai iš dalies paneigė mūsų susitikimas su Jungtinių Amerikos Valstijų viceprezidentu ponu Vance’u ir prieš tai vykęs kelių didžiųjų Europos Sąjungos valstybių susitikimas, tiesa, nuotolinis, su prezidentu Trumpu. Amerikiečiai labai aiškiai transliavo žinią, kad jie tikrai neketina penktadienį prekiauti Ukrainos teritorija“, – kalbėjo G. Nausėda.
ELTA primena, kad penktadienį Aliaskoje planuojamas JAV ir Rusijos viršūnių susitikimas.
Ketvirtadienį Kremlius pranešė, kad Rusijos prezidentas V. Putinas ir JAV prezidentas D. Trumpas jo metu aptars Ukrainos „krizės“ sprendimo būdus.
Tai bus pirmasis susitikimas tarp dabartinių JAV ir Rusijos prezidentų nuo 2021 m. Jis vyks D. Trumpui deklaruojant tikslą užbaigti beveik trejus su puse metų trunkančią Rusijos karinę kampaniją Ukrainoje.
Gitanas NausėdaAliaskaVladimiras Putinas
Rodyti daugiau žymių