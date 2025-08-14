G. Nausėda apie Ž. Vaičiūno likimą Vyriausybėje: aš labai vertinu profesionalumą

„Aš labai vertinu profesionalumą ir ilgalaikį, ilgametį žmogaus darbą valstybei, valstybės labui. Ponas Vaičiūnas, jeigu neklystu, įvairias atsakingas pareigas, tarp jų – ir viceministro, eina jau turbūt pastaruosius 15 metų, nors yra tikrai jaunas žmogus. Ir poną Vaičiūną gerbia energetikos sektorius, gerbia privatus energetikos sektorius, jo sprendimai niekada nesusilaukia kažkokio prieštaringo arba neigiamo vertinimo, konotacijos“, – LRT televizijai sakė šalies vadovas.
„Profesionalumas yra labai svarbu. Be jokios abejonės, žmogaus politinis užsiangažavimas taip pat yra svarbu, tačiau mes šiuo atveju turbūt kalbame apie žmogų, kuris nėra demokratų partijos „Vardan Lietuvos“ narys ir kažkaip politiškai savęs neidentifikuoja, todėl jis pirmiausia galbūt galėtų dirbti kaip profesionalas naujoje Vyriausybėje. Nes tikrai Energetikos ministerijai eksperimentų leisti vadovauti žmonėms, kurie tam nėra pasirengę, mes neturime“, – akcentavo G. Nausėda.
Trečiadienį paaiškėjo, jog Ž. Vaičiūnas galėtų išsaugoti postą net tuo atveju, jei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ neliktų valdančiųjų koalicijoje. Tai Eltai patvirtino šaltiniai, pirmasis apie tai pranešė lrt.lt.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su „Nemuno aušros“, demokratų ir „valstiečių“ atstovais.
Sprendimą dėl koalicijos sudėties socialdemokratai turėtų priimti sekmadienį.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo buvo pateikta I. Ruginienės kandidatūra į Vyriausybės vadovės postą.
