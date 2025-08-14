Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda atskleidė, kokios koalicijos norėtų: „Geriausia būtų tokia, kuri nesukeltų tarptautinių skandalų“

2025 m. rugpjūčio 14 d. 19:29
Austėja Paulauskaitė
Socialdemokratams sekmadienį rengiantis priimti sprendimą dėl naujosios koalicijos, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuvai naudingiausia būtų tokia valdančioji dauguma, kuri gebėtų bendradarbiauti su valdžios institucijomis ir nekeltų tarptautinio masto skandalų.
Daugiau nuotraukų (1)
„Prezidentas neturi diktuoti koalicijos sudėties, kadangi visos šitos partijos surinko tikrai ne dešimtis, o šimtus tūkstančių rinkėjų balsų – jos gavo tam tikrą rinkėjų pasitikėjimo mandatą“, – LRT televizijai sakė šalies vadovas.
„Manau, kad geriausia būtų koalicija, kuri veiktų išvien su kitomis valdžios institucijomis, nesukeltų tarptautinių skandalų ir, svarbiausia, gebėtų priimti (…) sprendimus krašto apsaugos sistemoje, ekonomikos skatinimo, socialinės atskirties mažinimo laukuose, nes tai tikrai labai svarbūs klausimai.
Deja, mes anos Vyriausybės veiklos metu pasigedome šitų sprendimų, kurie buvo priimti štai dabar, pirmaisiais Vyriausybės veiklos metais“, – pridūrė G. Nausėda.
ELTA primena, kad socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su demokratų, „Nemuno aušros“ ir valstiečių frakcijų Seime atstovais.
Galutinį sprendimą, kurias politines jėgas kvies į koaliciją, LSDP taryba priims šį sekmadienį.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Gitanas NausėdaVyriausybėInga Ruginienė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.