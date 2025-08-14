G. Nausėda atskleidė, kokios koalicijos norėtų: „Geriausia būtų tokia, kuri nesukeltų tarptautinių skandalų“

„Prezidentas neturi diktuoti koalicijos sudėties, kadangi visos šitos partijos surinko tikrai ne dešimtis, o šimtus tūkstančių rinkėjų balsų – jos gavo tam tikrą rinkėjų pasitikėjimo mandatą“, – LRT televizijai sakė šalies vadovas.
„Manau, kad geriausia būtų koalicija, kuri veiktų išvien su kitomis valdžios institucijomis, nesukeltų tarptautinių skandalų ir, svarbiausia, gebėtų priimti (…) sprendimus krašto apsaugos sistemoje, ekonomikos skatinimo, socialinės atskirties mažinimo laukuose, nes tai tikrai labai svarbūs klausimai.
Deja, mes anos Vyriausybės veiklos metu pasigedome šitų sprendimų, kurie buvo priimti štai dabar, pirmaisiais Vyriausybės veiklos metais“, – pridūrė G. Nausėda.
ELTA primena, kad socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su demokratų, „Nemuno aušros“ ir valstiečių frakcijų Seime atstovais.
Galutinį sprendimą, kurias politines jėgas kvies į koaliciją, LSDP taryba priims šį sekmadienį.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
