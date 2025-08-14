G. Nausėda turi klausimų ir K. Budriui: jaučiame kandidatų į ambasadoriaus pareigas badą

„Aš turiu pasamprotavimų ir turiu pastabų praktiškai kiekvienam ministrui, net ir tiems ministrams, kurie siejami su manimi. Taip jau atsitiko, kad užsienio reikalų ministras dėl to, kad dirbo patarėju mūsų komandoje, buvo siejamas su manimi. Viskas tvarkoje, turiu pastabų ir jam, noriu pasišnekėti ir su juo taip pat“, – ketvirtadienį LNK televizijai teigė G. Nausėda.
„Dėl komandos, dėl diplomatinių atstovybių ir dėl to, kad pastaruoju metu jaučiame tam tikrą kandidatų, kurie galėtų užimti atsakingas ambasadoriaus pareigas, badą“, – akcentavo šalies vadovas.
ELTA primena, kad G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjerės pareigas.
Prezidentas I. Ruginienės kandidatūrą dar turės pateikti Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Tiesa, atsistatydinus Ministrų kabinetui, prezidentas turės galimybę veikti jos sudėtį. Taigi, valdančiajai koalicijai gali tekti pakeisti dalį ar net visus ministrus.
Šiuo metu aplinkos ministro pareigas eina Povilas Poderskis, teisingumo – Rimantas Mockus, žemės ūkio – Ignas Hofmanas. Visi šie trys ministrai pagal koalicinę sutartį yra deleguoti „Nemuno aušros“.
Demokratams „Vardan Lietuvos“ priklausantį ekonomikos ir inovacijų ministro portfelį turi Lukas Savickas, o energetikos – Žygimantas Vaičiūnas.
Kitos devynios ministerijos priklauso socialdemokratams. Kultūros ministerijai vadovauja Šarūnas Birutis, Užsienio reikalų – Kęstutis Budrys, Sveikatos apsaugos – Marija Jakubauskienė, Vidaus reikalų – Vladislavas Kondratrovičius, Švietimo, mokslo ir sporto – Raminta Popovienė, Socialinės apsaugos ir darbo – Inga Ruginienė, Susisiekimo – Eugenijus Sabutis, Finansų – Rimantas Šadžius, o Krašto apsaugos – Dovilė Šakalienė.
Kęstutis BudrysGitanas NausėdaUžsienio reikalų ministerija (URM)
Rodyti daugiau žymių