Generalinė prokurorė N. Grunskienė kreipėsi dėl neliečiamybės panaikinimo dviem Seimo nariams

Abu politikus norima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ bylose.
Generalinės prokurorės prašymai pateikti įvertinus duomenis, surinktus atitinkamuose ikiteisminiuose tyrimuose, susijusiuose su 2019–2023 metų kadencijos Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu ir nustatytas faktines aplinkybes, kurios leidžia pagrįstai įtarti, kad Seimo narių „aušriečio“ S. Bucevičiaus ir socdemo T. Martinaičio, nurodytu laikotarpiu ėjusių rajonų savivaldybių tarybų narių pareigas, veiksmuose yra nusikalstamų veikų požymių.
„Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse įtvirtinta, kad nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui, kuris baudžiamojon atsakomybėn gali būti patrauktas tik kompetentingos institucijos leidimu, baudžiamasis procesas pradedamas, tačiau jam negali būti surašytas pranešimas apie įtarimą, jis negali būti apklausiamas kaip įtariamasis ar pripažįstamas įtariamuoju, negali būti suimamas ar kitaip suvaržoma jo laisvė“, – rašoma prokuratūros pranešime.
Generalinio prokuroro pateiktas prašymas dėl Seimo nario asmens neliečiamybės panaikinimo yra nagrinėjimas ir sprendimas dėl to priimamas Seime, Seimo narių posėdžio metu.
ELTA primena, kad po pirmadienį įvykusio susitikimo su prezidentu G. Nausėda generalinė prokurorė Nida Grunskienė paskelbė, kad artimiausiu metu ketina kreiptis į Seimą su prašymais leisti „čekiukų“ bylose patraukti atsakomybėn keletą parlamentarų.
„Buvo informuota apie tai, kad kai kurie Seimo nariai bus apklausti specialiaisiais liudytojais, galbūt artimiausiu metu kreipsiuosi į Seimą dėl leidimo patraukti Seimo narius baudžiamojon atsakomybėn“, – pirmadienį po susitikimo su prezidentu žurnalistams sakė N. Grunskienė.
N. Grunskienė teigė, kad šiuo metu dėl „čekiukų“ istorijų yra atliekami ikiteisminiai tyrimai 45-iose savivaldybėse. Tyrimus atliekas Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Policijos Imuniteto valdyba. Pastaroji, pasak generalinės prokuratūros, pasitelkta minėtiems tyrimams, pritrūkus žmogiškųjų išteklių.
„44 įtariamuosius turime šiai dienai, turime gal 20 bylų, išnagrinėtų teisme, ir gal 19 bylų, kurios nagrinėjamos teisme“, – „čekiukų“ bylų statistiką pristatė N. Grunskienė.
Vėliau ji užsiminė, kad dar yra apie 600 savivaldybių tarybų narių, kurių veiksmai yra tiriami.
Anot jos, „čekiukų“ istorijose ginant viešąjį interesą, daugiau nei 1 mln. eurų nepagrįstai pasisavintų lėšų jau yra atlyginta.
Nida GrunskienėSkaidrinamSaulius Bucevičius
Rodyti daugiau žymių