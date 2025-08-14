S. Skvernelis: balsavimai dėl S. Bucevičiaus ir T. Martinaičio imuniteto parodys, kokia yra reali koalicija

Tiesa, anksčiau šios kadencijos Seimui atsisakius panaikinti socialdemokrato Arūno Dudėno teisinę neliečiamybę, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis pažymėjo – balsavimai dėl S. Bucevičiaus ir T. Martinaičio parodys, kokia iš tikrųjų yra de facto koalicija.
„Yra galimybė laukti rudens sesijos, tačiau bet kokiu atveju, matyt, neeilinė sesija bus, kalbant apie ministrės pirmininkės kandidatūros tvirtinimą. Tai būtų gražu, kad neeilinės sesijos iniciatoriai taip pat įtrauktų šį klausimą į darbotvarkę“, – Eltai komentavo Seimo pirmininkas, neslėpdamas, jog tokias perspektyvas vertina gana skeptiškai.
„Žinant pono Dudėno gelbėjimo operaciją, turbūt tikėtis, kad taip bus padaryta (bus įtraukti klausimai dėl teisinės neliečiamybės naikinimo – ELTA) – sunku“, – dėstė jis, pažymėdamas, kad neeilinę sesiją galėtų sušaukti ir Seimo opozicija.
N. Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl dviejų parlamentarų teisinės neliečiamybės tęsiantis partijų deryboms dėl naujosios valdančiosios daugumos sudėties. Buvusio premjero Gintauto Palucko vedama dauguma koalicinėje sutartyje buvo įtvirtinusi normą, jog prokurorams prašant patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn, pastarasis sutinka šį klausimą svarstyti supaprastinta tvarka – neformuojant atskiros parlamento komisijos.
Vis tik, tokios normos nepaisė socdemas A. Dudėnas. Galiausiai, daliai valdančiųjų nedalyvaujant balsavime, Seimas nesutiko panaikinti ir jo teisinės neliečiamybės.
Klausiamas, ar realu, jog „aušrietis“ S. Bucevičius ir socialdemokratas T. Martinaitis laikysis šios normos, S. Skvernelis nesiėmė prognozuoti. Tačiau pažymėjo – A. Dudėno istorija leidžia manyti, kad balsavimai dėl „čekučių“ bylose figūruojančių politikų parodys, kokia yra reali koalicija.
„Kaip bus – nenoriu spėlioti. Priklausys nuo pačių Seimo narių sprendimo. Bet svarbiausia – bus balsavimas. O čia jau, matyt, pasirodys, kokia yra reali, de facto koalicija“, – sakė Seimo pirmininkas.
ELTA primena, kad ketvirtadienį generalinė prokurorė N. Grunskienė pasirašė ir išsiuntė du kreipimusis į Seimą dėl parlamentarų Sauliaus Bucevičiaus ir Tomo Martinaičio teisinės neliečiamybės panaikinimo. Abu politikus norima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ bylose.
