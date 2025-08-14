Valstiečiai priėmė sprendimą dėl dalyvavimo valdančiojoje koalicijoje

„LVŽS taryba bendru sutarimu priėmė sprendimą, kad jei sekmadienį LSDP taryba priimtų sprendimą kviesti LVŽS formuoti valdančiąją daugumą, LVŽS formuotų derybinę grupę ir dalyvautų derybose“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė partijos pirmininkas Aurelijus Veryga.
„Taip pat taryba įgaliojo valdybą formuoti derybinę grupę, įtraukti frakciją ir suformuoti derybines pozicijas jei prasidėtų derybinis procesas“, – rašė jis.
Socialdemokratų koalicijos derybinė grupė šią savaitę susitiko su „Nemuno aušros“, demokratų ir valstiečių atstovais.
Galutinį sprendimą, kurias politines jėgas kvies į koaliciją, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba priims šį sekmadienį.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Aurelijus Veryga
