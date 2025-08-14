Žinios, kurios šviečia.
Žiniasklaida: V. Landsbergis išleistas iš ligoninės

2025 m. rugpjūčio 14 d. 14:46
Aukščiausiosios tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis pirmadienį buvo išleistas iš ligoninės, skelbia portalas 15 min.lt.
„Kaip čia pasakius, (jaučiuosi – ELTA) pusiau su bėda, bet dar gyvas, dirbinėju šį bei tą (...) Būtų blogiau, tai būčiau ligoninėje“, – portalui teigė profesorius.
Kaip skelbta anksčiau, į medikus dėl judėjimo problemas keliančio sindromo V. Landsbergis kreipėsi liepos pabaigoje. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas Lrytas.
„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos.
Portalo duomenimis, po apžiūros nuspręsta profesorių gabenti į ligoninę.
Ten jam buvo atlikti išsamesni tyrimai.
Pastarąjį kartą ligoninėje V. Landsbergis buvo atsidūręs kovo pradžioje.
