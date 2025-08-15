Nuosprendį K. Bartoševičiaus apskundė ir nukentėjusieji

Nuosprendį Lietuvos apeliaciniam teismui apskundė advokatė Ingrida Botyrienė.
„Prašome griežtinti bausmę, prašome (K. Bartoševičiui – ELTA) skirti ne mažiau 10 metų (nelaisvės – ELTA). Mūsų nuomone, bausmė, kuri yra paskirta, yra per švelni“, – Eltai sakė advokatė.
Dviem nukentėjusiems paaugliams Panevėžio apygardos teismas priteisė po 8 ir 12 tūkst. eurų.
„Mes manom, kad priteista per maža žala. Žmogaus sveikata turėtų būti vertinama“, – sakė advokatė.
Ji neviešina, kokios sumos nukentėjusieji prašė pirmosios instancijos teisme ir kokios prašo priteisti Apeliacinio teismo.
Teismas jau seniai yra apribojęs K. Bartoševičiui galimybę disponuoti banke esančiomis piniginėmis lėšomis, motyvuodamas, kad byloje yra pareikšti nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai. Šis terminas nuolat buvo tęsiamas.
Dar vienas bylos nukentėjusysis nuosprendžio neskundė.
„Neskundė, jį nuosprendis tenkino, neturtinė žala buvo priteista“, – Eltai sakė kitam nukentėjusiam nepilnamečiui atstovavusi advokatė Lidija Blinkevičienė.
Apkaltinamąjį nuosprendį taip pat apskundė K. Bartoševičius, jis siekia visiško išteisinimo. Taip pat prašoma bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
Tuo metu apeliacinį skundą padavusi prokuratūra siekia, kad K. Bartoševičiui būtų skirta ne 7, o 10 metų laisvės atėmimo bausmė.
Apeliacinį skundą pateikęs Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Donatas Skrebiškis taip pat siekia, kad K. Bartoševičiui būtų pritaikyta ir baudžiamojo poveikio priemonė – po laisvės atėmimo bausmės atlikimo būtų atimta teisė 5 metus dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla, kuri gali būti susijusi su mažamečiais bei nepilnamečiais asmenimis.
ELTA primena, kad Panevėžio apygardos teismas liepos 10 dieną 37 metų K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus, skyrė jam 7 metų laisvės atėmimo bausmę.
Teismas K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl visų jam inkriminuotų nusikalstamų veikų. Nustatyta, kad kaltinamasis vaikus tvirkino, būdamas Seimo nariu.
Šis teismo sprendimas dar neįsiteisėjo, nes yra apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui. Šis teismas bylos apeliacine tvarka imsis gruodžio 10 dieną.
Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 m. liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui.
Panevėžio apygardos teismas nurodė, kad nepilnamečiai nukentėjusieji ir liudytojai savo parodymuose kalba apie tas pačias įvykių vietas, tuos pačius laikotarpius ir mini tik vieną asmenį – K. Bartoševičių.
„Nepilnamečiai nukentėjusieji ir liudytojai savo parodymuose kalba apie tas pačias įvykių vietas, tuos pačius laikotarpius ir mini tik vieną asmenį – K. Bartoševičių. Jokių kitų asmenų, kurie būtų darę nusikalstamas veikas prieš nepilnamečius, nė vienas nukentėjusysis ar nepilnametis liudytojas nenurodė.
Tai, kad visi jie parodymus pateikė savaip, akcentuodami būtent jiems reikšmingas aplinkybes, rodo skirtingą vaikų suvokimą ir įvykių atgaminimą, apie ką pasisakė ir ekspertai“, – nurodo teismas.
K. Bartoševičiaus advokatas Olegas Šibkovas kėlė abejones dėl nukentėjusiesiems nepilnamečiams atliktų psichiatrijos-psichologijos ekspertizių patikimumo, tačiau teisėjai neįžvelgė pagrindo, kodėl galima būtų nepasitikėti minėtomis išvadomis.
„Teismas pažymėjo, kad ekspertizes atliko kompetentingos ekspertės, kurios patvirtino savo išvadas teismo posėdžiuose, atsakė į visus proceso dalyvių keltus klausimus. Todėl teismas pritarė ekspertinėms nuomonėms dėl nepilnamečiams nukentėjusiesiems konstatuotų sveikatos sutrikdymo faktų ir dydžio ir atmetė kaltinamojo ir jo gynėjo argumentus dėl ekspertizių nepatikimumo“, – teigiama teismo pranešime.
Teismas taip pat priminė, kad prokuratūra prašė K. Bartoševičiui be laisvės atėmimo bausmės skirti ir baudžiamojo poveikio priemonę – draudimą 5 metus po bausmės atlikimo dirbti su vaikais. Tačiau teismas nurodė, jog Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas numato, jog asmenims, pripažintiems kaltais dėl nusikalstamų veikų prieš vaikus, draudžiama užsiimti veikla, susijusia su mažamečiais ir nepilnamečiais asmenimis.
„Tai reiškia, kad K. Bartoševičius įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui su vaikais dirbti negalės. Todėl, teismo įsitikinimu, prokuroro prašytos baudžiamojo poveikio priemonės skyrimas būtų perteklinis“, – nurodo teismas.
Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Seime narys K. Bartoševičius apie tai, kad atsisako Seimo nario mandato dėl asmeninių priežasčių pranešė 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau, tądien, prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.
Portalas „delfi“ skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktoriumi, 2018–2019 m. jis buvo Kauno Veršvų gimnazijos mokytoju.
pedofilijaKristijonas Bartoševičiusnuosprendis
Rodyti daugiau žymių