Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaAktualijos

Mečys Laurinkus. Ingos Ruginienės giminės Rusijoje ir ko dėl JAV nesiryžo vertinti politologai

2025 m. rugpjūčio 16 d. 18:08
Lrytas Premium nariams
Permirkusių bulvių fone socialdemokratų deleguotai kandidatei į premjerus Ingai Ruginienei stovint prie valdžios „kasos“ vyniojama jos 44 gyvenimo metų išklotinė.
Daugiau nuotraukų (8)
Inga RuginienėGintautas PaluckasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.