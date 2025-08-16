Orai
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. rugpjūčio 16 d. 18:08
Mečys Laurinkus. Ingos Ruginienės giminės Rusijoje ir ko dėl JAV nesiryžo vertinti politologai
2025 m. rugpjūčio 16 d. 18:08
Lrytas Premium nariams
Permirkusių bulvių fone socialdemokratų deleguotai kandidatei į premjerus Ingai Ruginienei stovint prie valdžios „kasos“ vyniojama jos 44 gyvenimo metų išklotinė.
Inga Ruginienė
Gintautas Paluckas
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių