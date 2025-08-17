A. Veryga: į derybinę grupę bus įtraukti nepartiniai frakcijos nariai, LLRA-KŠS atstovai

„Kiek žinau, LLRA-KŠS yra priėmusi sprendimus. Į derybinę grupę žiūrime kaip į tą, kuri atkeliauja turėdama abiejų partijų įgaliojimus, įtraukiant visus, kurie yra frakcijoje. Tai ir tuos, kurie yra nepartiniai, ir kolegos LLRA-KŠS. Visi vienuolika, kurie yra frakcijoje“, – Eltai teigė A. Veryga.
Politiko teigimu, derybinėje grupėje bus atstovaujama ir kartu frakcijoje dirbantiems LLRA-KŠS ir LVŽS nepriklausantiems Ignui Vėgėlei bei Rimui Jonui Jankūnui.
Pasak A. Verygos, derybinę grupę „valstiečiai“ turėtų sudaryti jau pirmadienį.
„Buvome priėmę sprendimą, kad jeigu tas kvietimas bus, tuomet valdyba formuos derybinę grupę – tą rytoj ir padarysime ir tuomet lauksime laiko ir vietos, kur tos derybinės grupės galės susitikti ir derėtis dėl programinių dalykų, kaip ir ką būtų galima padaryti“, – kalbėjo politikas.
Sekmadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė į naujos sudėties valdančiąją koaliciją kviesti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ bei LVŽS.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
