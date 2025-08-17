Atskleidė, kada „Nemuno aušros“ valdyba priims sprendimą dėl darbo koalicijoje

„Kol kas nevertiname, lauksime rytojaus. Išgirdome iš socialdemokratų, rytoj turėsime valdybą, tą sprendimą priimsime, sužiūrėsime savo lūkesčius. Tada susitiksime (su socialdemokratais – ELTA) ir kalbėsime toliau“, – Eltai teigė R. Puchovičius.
„Neskubėjome su komentavimu, pirmadienį po pietų galėsime pakomentuoti, į kurią pusę einame“, – akcentavo jis.
Tuo metu vertindamas potencialius koalicijos partnerius, R. Puchovičius pabrėžė teigiamai vertinantis tiek socialdemokratus, tiek „valstiečius“.
„Mūsų santykiai ir darbas su socialdemokratais visada buvo geras, buvome patenkinti nuo pat pirmos dienos. Visada matėme bendrą tikslą, bendrus sprendimus“, – kalbėjo „aušrietis“.
„Mūsų santykiai su „valstiečiais“ irgi yra labai geri, jeigu reikėdavo jiems mūsų palaikymo – jie visada gaudavo, jeigu mums reikėdavo – jie dažnai mus išgelbėdavo, kai „Vardan Lietuvos“ balsuodavo kitaip“, – akcentavo jis.
Sekmadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė į naujos sudėties valdančiąją koaliciją kviesti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ bei Aurelijaus Verygos vedamą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
Nemuno aušraVyriausybėRemigijus Žemaitaitis
