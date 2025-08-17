Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaAktualijos

I. Ruginienės veidas – artimiausių kaimynų akimis: ką saugo tujų apsuptas namas

2025 m. rugpjūčio 17 d. 13:52
Lrytas Premium nariams
Ties Ruginių namais Paupio gatvėje Grigiškėse baigiasi asfaltas. Jeigu 44 metų I.Ruginienė taptų premjere, ar Vilniaus savivaldybė staiga parodytų uolumą ir kitą gatvės atkarpą taip pat asfaltuotų?
Daugiau nuotraukų (30)
Inga RuginienėVyriausybėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.