Prieš sprendimą dėl koalicijos – žinia iš socdemų stovyklos: „Maivymasis nėra produktyvu“

Kokios koalicijos tikėtis, kalbėta „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“. Iš politikų joje dalyvavo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Virginijus Sinkevičius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga bei Robertas Kaunas, Lietuvos socialdemokratų partijos vicepirmininkas.
A.Veryga po susitikimo su socialdemokratais minėjo, kad tai buvo darbingas ir konstruktyvus susirinkimas, kuriame norėta išgirsti socialdemokratų poziciją. „Išgirdome, kad jie matytų bendrą darbą su mumis koalicijoje. Mes tokios galimybės neatmetame. Tarsimės, ar tai mums kaip partijai priimtina. Kalbėjome ir apie premjerę, apie programą – apie daug dalykų pakalbėjome“, – vardijo politikas.
– Iš bendros nuotaikos suprantu, kad jungtis galimybių yra daugiau nei nesijungti?
A.Veryga: Nuotaikų yra visokių – yra ir vienos, ir kitos pusės šalininkų. Kiekvienam politikui, kiekvienai politinei partija svarbu turėti galimybę realizuoti savo pažadus rinkėjams, bet ne bet kokia kaina.
Mes reikalavimų dėl kitų koalicijos partnerių susitikime nekėlėme, nes tai yra tų, kurie formuoja valdančiąja daugumą, pasirinkimas – jie renkasi, kokius partnerius norėtų matyti valdančioje daugumoje.
Mūsų frakcijoje dabar yra 11 narių: mūsų yra 6, 3 – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos ir 2 nepartiniai žmonės.
– Ar keliate sąlygų dėl kitų koalicijos partnerių – demokratų arba „Nemuno aušros“ – dalyvavimo?
A.Veryga: Šiuo klausimu kaip tik sąlygų ir nekėlėme. Turime kitų sąlygų: dėl programinių dalykų – apie juos šnekėjome ir gavome patikinimą, kad jeigu dalyvautume, turėtumėme galimybę ir savo siūlymus į Vyriausybės programą sudėti.
Yra dalykų, kur mes nesutarėme, kuriuos reikėtų suderinti. Čia buvo pagrindinė diskusija – daugiau šnekėjome apie politikos turinį.
Koalicijos partnerių pasirinkimas lieka socialdemokratų rankose.
– Kiek ir kokių ministrų norite?
A.Veryga: Šiandien dar nė neatsakytas klausimas, kiek bus koalicijos partnerių – nuo to priklauso politinė dėlionė. Viskas priklauso nuo kelių aplinkybių: kaip patys socialdemokratai nuspręs – formuoti koaliciją iš keturių ar trijų dedamųjų.
Aišku, mes turėsime pasiūlymų kiekvienai pozicijai, kad ir kiek tų ministrų būtų.
– Pats svarstytumėte grįžti į Lietuvos politinę padangę, jeigu susišviestų ryškesnė žvaigždė?
A.Veryga: Viskas priklauso nuo to, dėl ko reikėtų grįžti į Lietuvą.
Matydami savo dydį, negalime galvoti apie pagrindines pozicijas, į kurias paprastai ir taikosi partijų pirmininkai, kurie koalicijose turi didelį svorį. Kol kas tokio dalyko nesvarsčiau. Manau, daugiau negu pakankamai yra kolegų ir frakcijoje, ir abiejose partijose visom galimoms pozicijom užpildyti. Mano grįžimas šiuo metu nėra svarstomas.
– Virginijau, tvyro nuotaika, kad demokratus keičia valstiečiai. Ar labai klystu?
V.Sinkevičius: Sunku pasakyti. Pasižiūrėsime. Socialdemokratai savo rankose turi svertus. Jie – didžiausi, gavę didžiausią pasitikėjimą. Jie turi susidėlioti koaliciją, kuri būtų veikianti.
Jeigu jie matys, kad ta veikianti koalicija yra be Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, tą absoliučiai normaliai priimsime ir dirbsime opozicijoje. Tai mums nebūtų akibrokštas.
– Jau šiandien socdemai tiražuoja versiją, kad demokratai – per daug ultimatyvūs partneriai.
V.Sinkevičius: Jeigu socialdemokratams reikalingi partneriai, kurie būtų mygtukai, Seime balsuojantys už bet kokią jų iniciatyvą – puikiai suprantam jų skaičių – nereiškia, kad mes esam bestuburė partija ir kad balsuosime už bet kokias pataisas.
„Valstiečių-žaliųjų“ pozicija Gintauto Palucko atžvilgiu buvo tokia pati: jie susirinko ir pasakė, kad G.Paluckas turėtų trauktis. Ar tai ultimatumas, ar partijos pozicija? Jeigu kalbame apie tai, kad partija turi nulenkti galvą ir balsuoti taip, kaip pasako didysis partneris – sudėtinga.
Pripažįstu, demokratams bus labai sudėtinga. Pavyzdžiui, Baudžiamojo kodekso pataisų mes nepalaikėme ir negalėsime palaikyti. Jeigu tai yra esminis šios koalicijos balsavimas, demokratams galbūt tokioje koalicijoje geriau nė nebūti.
– Virginijau, ar šiandien eitumėte į koaliciją su valstiečiais? Ir ar pasiliktumėte koalicijoje, jeigu iš jūsų būtų paimtas Seimo pirmininko postas?
V.Sinkevičius: Anksti atsakyti. Turėtume nutarti bendruomenėje, koks būtų scenarijus. Neturime nieko prieš A.Verygą, pats asmeniškai su jo puikiai sutariu.
Politika yra toks dalykas – ir mes tą puikiai suprantame – kad rinkėjų valia nusprendžiama, kokios sudėties yra Seimas.
Bandome pasakyti, kad matome – ypač A.Verygos rolėje – daug mažiau rizikų. Valstiečiai nekuria savo politinės jėgos kiršindami visuomenę. Tai – labai svarbu.
Labai tikiuosi, kad tą įvertins ir prezidentas. Negalima į tai žiūrėti pro pirštus.
– Tai reiškia, kad, jūsų nuomone, valstiečiai yra švaresni nei „Nemuno aušra“ ir su jais jums būtų maloniau būtų dirbti?
V.Sinkevičius: Faktas, kad institucijos netiria valstiečių rinkimų finansavimo klausimo, greičiausiai valstiečiai nebus kviečiami į apklausas. Faktas, kad „Nemuno aušros“ atžvilgiu tyrimas pradėtas.
Seimo pirmininko klausimas priklausys nuo kompozicijos, bet aš manau, kad Saulius Skvernelis – labai stiprus Seimo pirmininkas.
Buvo galimybė kolegoms socialdemokratams išsakyti, kas konkrečia kliūna dėl S.Skvernelio. Ar kliūna tai, kad jie neturi tokio stipraus politiko, kuris turėtų stuburą ir tvirtą nuomonę? Ar S.Skvernelis kažką pasakė neteisingai socialdemokratų atžvilgių? Šito taip ir neišgirdau.
– Robertai, ar jau turite poziciją dėl valstiečių?
R.Kaunas: Skaičius svarbu bet kurioje dėlionėje, nes sprendimai priimami daugumoje. Jeigu turėtume tik 71 balsą, būtų gana sudėtinga, nes ministrai ne visada gali dalyvauti Seimo posėdžiuose.
Tačiau A.Verygos džiugesys gal kiek per ankstyvas, kadangi oficialių sprendimų dar nėra.
Buvo susitikta su visais koalicijos partneriais ir su potencialiais koalicijos partneriais, tačiau sprendimų šią minutę dar neturime.
Pirmadienį buvo galima pasitarus su visais koalicijos partneriais apšlifuoti tam tikrus klausimus, apsitarti dėl tam tikrų pavardžių ir jau gal turėtume netgi pasirašytą koalicinę sutartį ir galėtume dirbti toliau.
Laiko tempimas, maivymasis nėra produktyvu.
– Jūs sukritikavote S.Skvernelį dėl jo ultimatyvaus tono. Asmeniškai jūs matote koaliciją su demokratais ar manote, kad juos reiktų keisti?
R.Kaunas: Asmeniškai aš matau koaliciją su demokratais – visi šitie aštuoni mėnesiai parodė, kad kartu su demokratais sugebėjome likti ant bėgių. Pasirodė, kad gali dirbti ir „Nemuno aušra“ – pradžioje visi turėjome abejonių ir priminsiu, kad ne socialdemokratų valia „Nemuno aušra“ atsirado koalicijoje, o dėl S.Skvernelio ultimatumų.
Šiandien vėl girdime ultimatumus, kad „Nemuno aušra“ nebepatinka, dabar reikia valstiečių.
Galbūt galima pasirinkti ir valstiečius, tačiau praktiškai esu tikras, kad po pusės metų ar metų vėl grįšime prie šito klausimo, nes S.Skverneliui nebetiks ir kai kurios valstiečių pavardės.
Nežinau ir ar mums toje frakcijoje esančios pavardės mums tinka ir patinka.
Klausimas – ką mes dabar bandome padaryti, koks vyksta žaidimas? Mano supratimu, konkretaus vieno asmens interesai yra aukščiau demokratų, netgi galbūt aukščiau partijos interesų. Čia atviras klausimas.
– Suprantu, kad pagal jūsų logiką reiktų išsaugoti dabartinę koaliciją per daug nesiblaškant?
R.Kaunas: Manyčiau, tai būtų praktiškiausia ir lengviausiai sutariama, nes nereiktų persiderėti – nebegaištume laiko įvairiuose procesuose. Tai, kad galbūt keistųsi kai kurie ministrai – normalu.
Yra galimybė perkrauti kai kurias ministerijas. Tai – šansas, negaištant daug valstybei svarbaus laiko persikrauti ir toliau dirbti. Tai būtų logikos vedamas pasiūlymas, bet šiandien blaškomės.
Kadangi esu Seimo Ekonomikos komiteto narys, daug teko dirbti ir su Luku Savicku (laikinai eina ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas – red. past.), ir su Žygimantu Vaičiūnu (laikinai einantis energetikos ministro pareigas – red. past.). Man atrodo, abipusis bendradarbiavimas vyko be politikavimo, be ambicijų.
– Jūsų nuomone, reikėtų S.Skvernelį palikti Seimo pirmininku?
R.Kaunas: Tai – derybinis klausimas. Mano asmenine nuomone, nešnekama ultimatumų kalba. Kiekviena konfrontacija kažkiek kainuoja. Socialdemokratų frakcija nemato problemos dirbti, bet mato problemą komunikacine prasme – ultimatumai neveda į konstruktyvumą.
S.Skvernelio buvimas Seimo pirmininku – derybinis objektas, bet, manau, šitai pozicijai yra ir geresnių kandidatų.
– Virginijau, ką atsakytumėte į socdemų reiškiamą poziciją?
V.Sinkevičius: Apie kiekvieną poziciją galima diskutuoti – ne S.Skvernelis yra problema, kad dabar kalbame apie koalicijos „restartą“. Problema – G.Paluckas, kuris nuo pirmos dienos jį paskyrus premjeru galimai dėliojosi schemas, kaip gauti lengvatines paskolas.
Dabar būtų didelė klaida palikti galimas rizikas ateičiai. Valstybės saugumo departamentas yra išsakęs abejones dėl „Nemuno aušros“ galimai neskaidraus finansavimo, kuris nebūtinai baigiasi ties Lietuvos siena. Visa tai vyko jau po koalicijos pasirašymo.
Demokratai labai nori negrįžti į tą patį tašką. Traukinys gali pajudėti ir neužklimpti dar vienoje skandalų kebeknėje.
Mes matome galimybę dirbti su socialdemokratais ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
Matome dideles rizikas su „Nemuno aušra“. Tai nėra ultimatumai. Tai – pozicija. Mūsų partija gali turėti poziciją.
– Robertai, jums sakoma tiesiai – meskite „Nemuno aušrą“, tai didelė reputacinė rizika, ir dirbkime toliau.
R.Kaunas: Demokratai niekada nebuvo statistai. „Nemuno aušra“ nebuvo statistai ir socialdemokratai nebuvo statistai.
Šiandien sakome: turime patikrintą koaliciją, rizikos – galimos, bet kitoje barikadų pusėje esanti partija irgi gali turėti rizikų. Ar tikrai reikia iš naujo kelti bangas? Jau dirbome aštuonis mėnesius ir esame apsišlifavę. Faktiškai atlikti darbai įrodė, kad koalicija geba dirbti ir nenuvažiuoti nuo bėgių.
