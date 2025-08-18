Generalinė prokurorė kreipėsi dėl Seimo nario Eugenijaus Sabučio neliečiamybės panaikinimo

Kaip paskelbė Generalinė prokuratūra, Seimui prašymas panaikinti E. Sabučio neliečiamybę pateiktas, įvertinus duomenis „čekiukų“ byloje.
Anot prokuratūros, ikiteisminis tyrimas susijęs su 2019–2023 m. kadencijos Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu. Pasak teisėsaugos, surinkti duomenys leidžia manyti, kad Seimo nario E. Sabučio, ėjusio šio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 11 d. iki 2020 m. lapkričio 12 d., veiksmuose yra piktnaudžiavimo, dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu ir turto pasisavinimo požymių.
Prokuratūra primena, kad nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui, kuris baudžiamojon atsakomybėn gali būti patrauktas tik kompetentingos institucijos leidimu, baudžiamasis procesas pradedamas, tačiau jam negali būti surašytas pranešimas apie įtarimą, jis negali būti apklausiamas kaip įtariamasis ar pripažįstamas įtariamuoju, negali būti suimamas ar kitaip suvaržoma jo laisvė.
Generalinio prokuroro pateiktas prašymas dėl Seimo nario asmens neliečiamybės panaikinimo yra nagrinėjimas ir sprendimas dėl to priimamas Seime, Seimo narių posėdžio metu.
ELTA primena, kad laikinasis susisiekimo ministras E. Sabutis praėjusią savaitę buvo apklaustas „čekiukų“ byloje, tiriant Jonavos savivaldybės tarybos narių veiklai skirtų lėšų panaudojimą. Anksčiau politikas minėjo, jog teisėsauga domisi jo, kaip Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario, veiklos išlaidų apmokėjimu 2019–2020 m.
Socialdemokratas teigia esantis tikras savo nekaltumu.
E. Sabutis nenorėjo detalizuoti aplinkybių, kada ir kokiu būdu sužinojo, jog figūruoja „čekiukų“ byloje. Jis tik patvirtino, jog apie būsimą apklausą Specialiųjų tyrimų tarnyboje sužinojo Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdžio metu.
Socialdemokratas taip pat patvirtino, kad informacija apie specialiojo liudytojo statuso suteikimą jam buvo vienas iš veiksnių, dėl kurių jis nutarė nekandidatuoti į premjero poziciją.
„Viena iš versijų šita yra, bet gavęs žinutę, supratau, kad dalyvauti toliau negaliu“, – teigė E. Sabutis.
Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
