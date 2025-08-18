Žinios, kurios šviečia.
I. Ruginienė turi kelias pavardes į susisiekimo ministro poziciją

2025 m. rugpjūčio 18 d. 14:16
Pirmadienį generalinei prokurorei kreipusis į Seimą ir paprašius patraukti baudžiamojon atsakomynėn susisiekimo ministrą Eugenijų Sabutį, kandidatė į premjeres Inga Ruginienė kol kas aiškiai neatsako, ar matytų teisėsaugos dėmesio sulaukusį partijos kolegą savo Ministrų kabinete.
Politikė tvirtina, kad turi ne vieną kandidatą į Susisiekimo ministerijos vadovo pareigas, tačiau apie tai žada pasikalbėti ir su pačiu E. Sabučiu.
„Tarsimės, žinokite, turiu kelias pavardes į šitą poziciją, tikrai tai nėra mano galvoje vienas kandidatas. Bet norėčiau ir su pačiu Eugenijumi pasišnekėti“, – po Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybinės grupės susitikimo su „aušriečių“ atstovais žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Tiesa, politikė teigė, dar nespėjusi susipažinti su naujienomis apie E. Sabutį ir Seimui adresuotą generalinės prokurorės kreipimąsi dėl imuniteto naikinimo.
