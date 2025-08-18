Prasideda Butigeidžio dragūnų bataliono pratybos „Dragūno įniršis 2025-II“

Skelbiama, jog mokymai vyks Kazlų Rūdoje esančiame brigados generolo Kazio Veverskio poligone. Pratybose dalyvaus apie 600 karių ir 90 technikos vienetų.
Pasak kariuomenės, mokymų metu, naudojant šarvuotus visureigius „JLTV“ ir kitą bataliono techniką, bus vykdomos gynybos operacijos.
Pažymima, kad karinė technika pirmadienį ir antradienį intensyviai judės maršrutu Klaipėda–Kazlų Rūda, o rugpjūčio 25–26 dienomis maršrutu Kazlų Rūda–Klaipėda.
Pratybų metu imitaciniai šaudmenys bei pirotechnikos užtaisai bus naudojami tik poligono teritorijoje. Taip pat, kariuomenės teigimu, intensyviai skraidys dronai.
Lietuvos kariuomenėkarinės pratybosKazlų Rūda
