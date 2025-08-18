Valstiečiai taip lengvai nepasirašys: socialdemokratams jau ruošia savo sąlygas

Sekmadienio vakarą posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba dėl besitęsiančių ultimatumų ir spaudimo nusprendė palikti už borto dabartinio Seimo vadovo Sauliaus Skvernelio vadovaujamą Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ ir į koaliciją kviestis valstiečius bei joje iki šiol dirbusią „Nemuno aušrą“.
Tiesa, panašu, kad valstiečiai socialdemokratų buriamai naujai koalicijai taip pat nebus labai saldi dovanėlė – frakcijos nariai ne kartą yra kritikavę valdančiųjų sprendimus, aštrių žodžių iki šiol negailėjo ir kai kuriems LSDP paskirtiems ministrams.
Portalo Lrytas pirmadienį kalbinti jungtinėje Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽ-KŠS) frakcijoje esantys politikai taip pat tikino turėsiantys ir savo sąlygų. Jei socialdemokratai į jas rimtai atsižvelgs – bus galima kalbėti apie bendrus darbus.
„Aš įsivaizduoju taip – yra siūlymai, kuriuos jeigu jie priims, aš tai prilyginsiu stebuklui“, – intrigavo valstietis Dainius Gaižauskas.
Kad ne visi valdančiųjų sprendimai yra labai patinkantys, sako ir kartu su valstiečiais vienoje frakcijoje dirbantis Ignas Vėgėlė.
Vienas klausimas – esminis
Jungtinei LVŽ-KŠS frakcijai priklausantis I.Vėgėlė priminė, kad socialdemokratai derėtis pakvietė būtent valstiečius. Pats jis šiai partijai nepriklauso, nors kartu keliavo į Seimo rinkimus.
„Bet kol kas pačioje frakcijoje apsisprendimo, ar verta jungtis, kokiomis formomis jungtis, kaip derėtis – to kol kas nebuvo.
Aš praėjusią savaitę dar kėliau šį klausimą ir klausiau, ar čia kviečiama frakcija, ar kviečiami valstiečiai žalieji. Atsakymas buvo labai aiškus – kad A.Veryga pakviestas kaip valstiečių ir žaliųjų pirmininkas, kaip sąjungos atstovas.
Tai dabar yra tokia situacija. Viliuosi, kad artimiausiu metu, kadangi frakcijos vadovas šiuo metu yra LVŽS atstovas, jie sukvies posėdį, ir tada mes galėsime pradėti svarstyti, ar frakcija ketina jungtis prie daugumos, ar ne“, – kalbėjo parlamentaras.
Anot jo, tokios pozicijos laikosi ir trys frakcijoje dirbantys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos nariai.
Paklaustas, ar pats matytų prasmę jungtis prie koalicijos, I.Vėgėlė aiškino, jog pagrindinis klausimas dabar yra tas, ar Vyriausybės programoje ketinama atspindėti ir kviečiamos politinės jėgos programą.
„Turbūt reikia kalbėti apie tai, ar yra prielaidų manyti, kad bus keičiama Vyriausybės programa ir ar bus automatiškai keičiama ir koalicinė sutartis.
Toks būtinumas yra akivaizdus, nes jungtis į valdančiąją daugumą, jeigu programiniai principai, kuriuos žadėjai žmonėms, yra joje neatspindėti, yra tiesiog bandymas gauti kažkokį postą vardan posto – vardan galios.
Tokio žaidimo ir tokio pobūdžio veiksmų aš ne tai, kad netoleruoju, bet net ir nepateisinu“, – tvirtino I.Vėgėlė.
Seimo nario teigimu, dabartiniai valdantieji per šiuos aštuonis mėnesius yra priėmę jam pačiam nepatinkančių sprendimų.
„Tarkime, dėl mokestinės aplinkos keitimo, mano įsitikinimu, valdančiosios koalicijos yra padaryta didžiulė klaida. (...)
Visas tas klausimų paketas ir turėtų būti atsakomas prieš tai, kol bus atsakyta, verta jungtis, ar ne. O kad kalbėtis reikia – taip, visada kalbėtis reikia.
Aš kažkada skaičiau Vyriausybės programą labai detaliai, ir geltonai pasižymėjau, kas man nepatiko ir patiko. Yra dalis programos teiginių, kurie man patinka ir su kuriais sutinku. Vienas iš jų yra pensijų antros pakopos reforma, parama šeimoms. Ten yra gerų dalykų, bet kai kurie dalykai yra labai išplaukę ir išplauti, juose nėra konkretumo“, – vertino I.Vėgėlė.
Pasak jo, taip pat ir tam tikrose institucijose akivaizdžiai reikėtų daugiau skaidrumo.
„Iki šiol Krašto apsaugos ministerijoje mes turime uždarytas visuomenei audito išvadas, kas yra absoliučiai netinkama. Yra tokių elementų ir apskritai valstybės vystymosi prioritetų“, – aiškino parlamentaras.
Kalbėdamas apie pokyčius Ministrų kabinete I.Vėgėlė akcentavo, kad klausimus reikia kelti ne dėl asmenybių, o dėl to, kaip tos asmenybės atlieka savo darbą. Šiuo atveju dėl krašto apsaugos ministrės abejonių jis turi.
„Akivaizdu, kad Krašto apsaugos ministerija neveikia taip, kaip ji turėtų veikti. Reikėtų klausti kolegų, ar KAM pradės veikti taip, kaip tikisi Lietuvos visuomenė, nes Lietuvos gynybos stiprinimas nevyksta.
Pradedant prašymais gyventojams surasti dronus su sprogmenimis, baigiant nesėkmingais bandymais įtikinti savivaldybes dėl poligonų. Gynybos stiprinimas ir ką jau kalbėti apie oro gynybos stiprinimą – jis nevyksta taip, kaip turėtų vykti.
Yra ir kitų ministrų, ne tik D.Šakalienė, bet iš tiesų reikėtų kalbėti ne apie asmenybes, o apie tai, ką jos daro, ir ar tie žmonės yra tinkami toms pareigoms, kurioms yra paskirti“, – kalbėjo I.Vėgėlė.
Pasak jo, pati D.Šakalienė neturi kompetencijos būti toje pozicijoje, kurioje yra.
„Aš nevertinu jos kaip asmenybės, bet tai, ką parodė beveik metai jos buvimo ministre, mano įsitikinimu, ji neatlieka tų pareigų tinkamai. Ir čia reikia klausti kolegų iš LSDP, ar jie mano, kad kažkokiu būdu ministrė pasikeis.
Ką mes matome dabar, tai graži viešųjų ryšių akcija, gražios žinutės, bet turinio tose žinutėse ir turinio veiksmuose matyti, deja, labai sunkiai“, – vertino I.Vėgėlė.
Tiesa, jis nesiryžo svarstyti, kokių portfelių pageidautų patys valstiečiai – esą frakcijoje yra išmintingų žmonių, gerai išmanančių savo sritis. Apie postus tikino negalvojantis ir pats, tačiau šiems klausimams dar gerokai per anksti.
„Postas reiškia įsipareigojimą ir atsakomybę. Bent taip aš norėčiau matyti kiekvieno ministro požiūrį. Tai būtų labai džiugu, kad kiekvienas mes taip mąstytume“, – svarstė I.Vėgėlė.
D.Gaižauskas: turėsime sąlygų
Valstietis D.Gaižauskas nurodė, kad partija pirmadienį jau sudarė savo derybinę grupę – jai priklauso jis pats, partijos pirmininkas Aurelijus Veryga, Valius Ąžuolas, Raseinių rajono meras Arvydas Nekrošius, buvęs parlamentaras Jonas Jarutis ir Aušrinė Norkienė.
Pasak D.Gaižausko, pirmadienio vakarą partiečiai vėl jungsis į posėdį ir spręs, kokias žinias nešis į derybas, bet skubėti tikrai nežada.
Tiesa, praėjusią savaitę jis feisbuke tikino manantis, kad šį susidariusį rebusą galėtų išspręsti tik išankstiniai rinkimai.
„Mes puikiai suprantame, kad socialdemokratų pozicija yra nelengva. Tai yra situacija, prie kurios mes neprisidėjome, tai jeigu mes eisime, mes turėsime sąlygų.
Apgalvosime ramiai, pirmiausia žiūrėsime į valstiečių programą, valstiečių ideologiją, kaip mes ką suprantame, kaip mes įsivaizduojame. Mes kol kas dar savo siūlymų nesudėliojome ir jų nepatvirtinome.
Dar mes turime I.Vėgėlę su R.Jankūnu, turime Krikščioniškų šeimų sąjungą – turėsime dar su jais susidėlioti savo pozicijas“, – priminė valstietis.
Kokios tos sąlygos? D.Gaižauskas tikino, kad jas partija netrukus ir susidėlios.
Dar liepos mėnesį pats D.Gaižauskas yra sakęs, kad valstiečiai nemato galimybės dirbti šioje koalicijoje. Ar dabar jis linkęs pakeisti savo nuomonę?
„Aš įsivaizduoju taip – yra siūlymai, kuriuos jeigu jie priims, aš tai prilyginsiu stebuklui“, – intrigavo politikas.
Ministrų klausimas, anot D.Gaižausko, taip pat yra labai ankstyvas, jį esą dar reikės gerai išdiskutuoti.
„Mes labai atsakingai žiūrime į šį procesą. (...) Bet mes pasiruošę dirbti – per šiandien dieną darysime du valdybos posėdžius ir kol nesudėliojome, tol elgiamės atsakingai.
Dar mes pirmiausia tik dėliosime dokumentą, ką mes matome kaip mums būtinas sąlygas, kurias įgyvendinus mes iš viso galėtume eiti“, – aiškino LVŽS atstovas.
D.Gaižauskas taip pat yra vienas iš tų, kritikuojantis ir socialdemokratų deleguotą krašto apsaugos ministrę D.Šakalienę. Jis leido suprasti, kad net ir atsidūręs tarp valdančiųjų nuomonės apie ją nekeistų.
„Aš pasakysiu labai paprastai – Gaižauskas nesikeičia, nes jis toks žmogus. Mano pozicija labai aiški, ir jeigu politikoje aš jau sakau, tai tikrai nevinguriuoju.
Aš į nugarą neduriu, aš tiesiai šviesiai sakau – gal kai kam tai atrodytų nepatogu, bet saugu, nes žino mano poziciją. Taip, aš galiu diskutuoti, derėtis, gal pakeisti nuomonę, bet yra tam tikri principai ir dalykai, vertybiniai, kurie nekinta, jeigu žmogus yra tvirtas.
Jeigu yra unguriai, kuriuos reikia imti smėlėtom rankom, oi, politikoje jų labai daug. Tai jeigu aš turiu labai aiškiai išreikštą poziciją ir ją argumentuotai pakomentuoju, aš jos ir laikausi“, – pabrėžė politikas.
Paklaustas, kaip vertina „Nemuno aušros“ išlikimą koalicijoje D.Gaižauskas akcentavo, kad kvietimo valstiečiai sulaukė būtent iš socialdemokratų, tad savo viziją pateiks jiems. O esą jau patys „socdemai“ turi įvertinti, kam tuos kvietimus siunčia.
O štai S.Skvernelio ir jo demokratų savotišką išmetimą iš valdančiosios daugumos jis vadina trijų partijų darbo produktu.
„Aštuonis mėnesius jie visi trys gyveno, parodė, ką sugeba. Šiaip demokratai nenusiplaus tam tikrų dalykų, ką jie kartu pridirbo per šituos aštuonis mėnesius. Jie paliko mokestinę reformą, visus kitus dalykus.
Tai, kad jie dabar vienas kitą valgys – reikėjo tą numatyti. Bet mes į tai nesikišame, tai ne mūsų karas. Mes turime savo poziciją ir jos tvirtai laikomės“, – pažymėjo D.Gaižauskas.
Primename, kad sekmadienį posėdžiavusi LSDP taryba nutarė į naują valdančiąją daugumą kviesti R.Žemaitaičio „Nemuno aušrą“ ir A.Verygos valstiečius – iki šiol koalicijoje dirbę S.Skvernelio Demokratai „Vardan Lietuvos“ kvietimo nesulaukė.
Šiomis dienomis partijų derybinės grupės tęs konsultacijas – tikimasi, kad nauja koalicinė sutartis bus pasirašyta iki savaitės pabaigos.
valdančioji koalicijakoalicijaLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)
