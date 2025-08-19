A. Veryga – apie galimus pokyčius Vyriausybėje: yra ir daugiau galimybių, įvairių pajudėjimų

„Manau, kad kalba bus apie du ar tris, jeigu, kaip ir sakau, prieis iki tokios stadijos, kad jau kalbėsimės apie konkrečių pozicijų skaičius. Čia bus startinė pozicija“, – LRT televizijai sakė A. Veryga.
Tiesa, kokių ministerijų pageidautų į koaliciją kviečiama „valstiečių“ frakcija, politikas neatskleidė.
„Deja, šiandien įvardyti negaliu. Žinoma, turime savo pasvarstymų, kur turėtumėme kompetentingų žmonių, bet kol kas nežinome bendro vaizdo, kiek vyks persistumdymų.
Vienas variantas – kad tiesiog bus kalbamasi apie pozicijas, kurios keisis pasitraukus demokratams. Bet, matyt, yra ir daugiau galimybių, įvairių pajudėjimų. Todėl norime pamatyti bendrą vaizdą, kaip įsivaizduojamas Vyriausybės formavimas, o tada jau išsakysime savo pastebėjimus, norus, pageidavimus, pasiūlymus“, – aiškino jis.
Derėsis dėl grįžimo prie mokesčių reformos
A. Veryga tikina, jog pokalbio su socialdemokratų derybininkais metu bus diskutuojama ir apie galimybę grįžti prie Seimo pavasario sesijoje priimtos mokesčių reformos.
„Ten bus ir su vykdyta mokestine reforma susiję klausimai, kuriai kolegos parlamente nepritarė ir balsavo „prieš“. Mes ateisime su siūlymais, ką siūlytumėme ir kaip siūlytumėme peržiūrėti“, – sakė LVŽS lyderis.
„Suprantame, kad valstybė turi gauti pajamas į biudžetą ir finansuoti augančių poreikių sritis – tiek gynybą, tiek kitas. Mes tikrai ateisime su siūlymais, iš kur tų lėšų gauti, juo labiau, kad šių siūlymų mes ir Seime buvome teikę“, – aiškino jis.
Tikisi, jog naujoje sutartyje išliks nuostata dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo
Be to, pasak A. Verygos, derybų metu bus siekiama, jog naujojoje sutartyje išliktų nuostata dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo supaprastinta tvarka.
„Aišku, atsinešime siūlymus, pageidavimus, prašymus, susijusius su politinės atsakomybės klausimais, tai, kas buvo koalicinėje sutartyje, bet, deja, nelabai buvo laikomasi“, – sakė politikas.
„Kalbu apie istorijas, susijusias su vadinamaisiais „čekutininkais“, kad visgi nebūtų dangstomasi Seimo nario mandatu, nes mums svarbu išlaikyti visuomenės pasitikėjimą politikais“, – akcentavo jis.
Partnerystės įteisinimo nepalaikys
Kandidatei į premjeres Ingai Ruginienei prieš kurį laiką užsiminus apie galimybę atnaujinti derybas dėl partnerystės įteisinimo, A. Veryga sako, jog „valstiečiai“ tokios iniciatyvos nepalaikys.
„Nepasakysiu nieko naujo: mes nei palaikėme, nei palaikysime siūlymų, susijusių su tokia partnerystės klausimo sprendimo forma“, – kalbėjo LVŽS pirmininkas.
„Mes ir anksčiau esame teikę įvairius siūlymus, kurie, mūsų supratimu, leistų spręsti šią problemą. Mes juos esame surašę į pasiūlymus, kuriuos rytoj nešimės. Suprantame, kad kažkoks problemos sprendimas po Konstitucinio Teismo sprendimo ir išaiškinimo turi būti, bet mes jį turbūt matome kitokį negu mato socialdemokratai. Bet, vėlgi, tai bus derybų ir kalbėjimosi objektas“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“. LSDP lyderiai viliasi koalicinę sutartį pasirašyti dar šią savaitę.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
