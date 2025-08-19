Žinios, kurios šviečia.
Skaudi netektis: mirė žymus VU mokslininkas

2025 m. rugpjūčio 19 d. 23:10
Lrytas.lt
„Rugpjūčio 19 dieną netekome kolegos ir draugo Gintaro. Visą savo profesinį gyvenimą su Vilniaus universitetu susiejęs Gintaras Valiuškevičius (1966–2025) buvo hidrologas, Lietuvos ežerų ir upių tyrėjas, docentas. Gintaras, daugelio knygų ir mokslinių straipsnių autorius, buvo gerbiamas dėstytojas ir įstabus pasakotojas, savo žiniomis gebėjęs sudominti bet kurią auditoriją“, – feisbuko paskyroje skelbia VU Hidrologijos ir klimatologijos katedra.
Gintaras kelegų bus prisimenas kaip inteligentiškas, mandagus, gerbiantiantis kiekvieną žmogų.
„Jo gyvenimas buvo tarsi gilus ir prasmingas eilėraštis, tekėjęs kaip rami upės srovė – su meile žmonėms bei mokslui.
Trisdešimt keturi Gintaro darbo Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje metai paliko gilų pėdsaką kolegų ir studentų širdyse. Netekome ne tik kolegos, bet ir draugo, kurio buvimas džiugino ir skleidė šviesą aplinkiniams. Ilsėkis ramybėje“, –  docentą jautriai prisiminė kolegos.
Atsisveikinimas su docentu Gintaru Valiuškevičiumi vyks Vilniuje Paco g. 4 – 2-oje salėje (laidojimo namai šalia Šv. Petro ir Povilo bažnyčios): Ketvirtadienį (rugpjūčio 21 d.) 10–21 val. Penktadienį (rugpjūčio 22 d.) 9–11 val. Penktadienį 11 val. urna išvežama laidoti į Kairėnų kapines. Mišios – ketvirtadienį (rugpjūčio 21 d.) 18 val. Šv. Petro ir Povilo Bažnyčioje.
