Skaudi netektis: mirė žymus VU mokslininkas

Gintaras kelegų bus prisimenas kaip inteligentiškas, mandagus, gerbiantiantis kiekvieną žmogų.
„Jo gyvenimas buvo tarsi gilus ir prasmingas eilėraštis, tekėjęs kaip rami upės srovė – su meile žmonėms bei mokslui.
Trisdešimt keturi Gintaro darbo Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje metai paliko gilų pėdsaką kolegų ir studentų širdyse. Netekome ne tik kolegos, bet ir draugo, kurio buvimas džiugino ir skleidė šviesą aplinkiniams. Ilsėkis ramybėje“, – docentą jautriai prisiminė kolegos.
Atsisveikinimas su docentu Gintaru Valiuškevičiumi vyks Vilniuje Paco g. 4 – 2-oje salėje (laidojimo namai šalia Šv. Petro ir Povilo bažnyčios): Ketvirtadienį (rugpjūčio 21 d.) 10–21 val. Penktadienį (rugpjūčio 22 d.) 9–11 val. Penktadienį 11 val. urna išvežama laidoti į Kairėnų kapines. Mišios – ketvirtadienį (rugpjūčio 21 d.) 18 val. Šv. Petro ir Povilo Bažnyčioje.
