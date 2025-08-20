Akibrokštas LSDP būstinėje: derybininkų susitikimo metu atėjęs vyras atnešė juodu kaspinu perrištą puokštę

„Nuo šiandien kiekvieną dieną šitai partijai, kuri pardavė mūsų Lietuvą, nešiu tokias gėles, kol neatsipeikės“, – pareiškė vyras.
Ant laiptų, kuriais į viršų kalbėtis prieš akimirką nukeliavo LSDP ir LVŽS derybininkų komandos, puokštę palikęs vilnietis pasakojo gyvenantis visai netoliese „socdemų“ būstinės, įsikūrusios pačiame Vilniaus centre.
„Esu tiesiog kaimynas“, – nurodė vyras, patikindamas, kad nepriklauso jokiai politinei partijai.
„Aš dabar ką darau, tai perku butus, remontuoju, nuomoju vokiečių kariškiams, turiu aštuoniems jau išnuomavęs. Tai va tą ir darau, ir darysiu. Tik šiek tiek į nuostolį paskutiniu metu“, – jau išeidamas prisistatė jis.
Baltos lelijos socialdemokratams įspūdžio nepadarė. Puokštę paėmęs partijos atstovas spaudai ją iškart išmetė į lauke stovėjusį šiukšlių konteinerį.
