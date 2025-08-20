G. Nausėda: R. Žemaitaitis suprato, kad provokacijos kenkia jam pačiam

„Man atrodo, kad per tuos pastaruosius mėnesius jis padarė tam tikras išvadas, suprato, kad tos provokacijos pirmiausia kenkia jam pačiam (…). Bent jau pastaruosius keletą mėnesių aš nieko panašaus iš jo negirdėjau“, – „TV3 žinioms“ televizijai sakė prezidentas.
„Žinote, tas antisemitizmas tapo savotišku burbulu, kurį mes patys išpūtėme iki begalybės (…). Taip, iš pradžių jis turėjo pagrindo, nes ponas Žemaitaitis, ko gero, daugiau provokuodamas negu iš tikrųjų būdamas kažkoks realus antisemitas, stengėsi teikti tokius labai keistus pareiškimus“, – teigė jis.
Pasak G. Nausėdos, dėl „Nemuno aušros“ lyderio pasisakymų klausimų nebekelia ir užsienio partneriai.
„Jeigu pirmaisiais mėnesiais po Seimo rinkimų nuolat susilaukdavau kolegų užklausimų, tai kas pas jus tas Seimo narys, kuris daro tokius pareiškimus, tai pastaruoju metu, pastarąjį pusmetį, aš jokių klausimų pono Žemaitaičio atžvilgiu nesusilaukiu. Tai, matyt, tarptautinė bendruomenė padarė išvadą, kad, ko gero, tai buvo daugiau rinkiminė ekvilibristika“, – akcentavo prezidentas.
ELTA primena, kad 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tuometis parlamentaras R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau rudenį dalyvavo rinkimuose ir vėl buvo išrinktas į parlamentą.
„Nemuno aušrai“ sėkmingai pasirodžius praėjusių metų rudenį vykusiose parlamento rinkimuose, aštrios diskusijos dėl šio politiko pasisakymų atsinaujino, nes socialdemokratų partija pakvietė jį jungtis prie formuojamos valdančiosios daugumos. Tokį sprendimą tuo metu Vilijos Blinkevičiūtės bei Gintauto Palucko lyderiaujami socialdemokratai priėmė nepaisant viešos kritikos.
R. Žemaitaičio prisijungimą prie daugumos klaida pavadino ir prezidentas Gitanas Nausėda, ir Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis. Savo ruožtu vienas socialdemokratų lyderių, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius taip pat ne kartą išreiškė abejonę dėl šios partijos buvimo valdančiųjų gretose.
Visgi G. Paluckui atsistatydinus iš premjero pareigų ir M. Sinkevičiui laikinai perėmus vadovavimą LSDP, Jonavos mero laikysena dėl „Nemuno aušros“ sušvelnėjo.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba į naujos sudėties valdančiąją koaliciją kviesti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ bei Aurelijaus Verygos vedamą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS) nusprendė sekmadienį
Savo ruožtu Prezidentūra sušvelnino savo toną dėl „Nemuno aušros“. Vyriausiasis prezidento patarėjas Frederikas Jansonas pritarė krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei, pareiškusiai, kad 9 mėnesiai valdžioje parodė, jog „Nemuno aušros“ rizikos vertinimas yra žemesnis.
Gitanas NausėdaRemigijus ŽemaitaitisNemuno aušra
