I. Ruginienė įvertino derybas su valstiečiais: pasilyginome ir ieškojome sąlyčio taškų

„Šiandieną procesas užtruko gal daugiau dėl to, kad tai vis dėlto naujas partneris. Su „Nemuno aušra“ mes rašėme programą, labai daug dalykų tarp mūsų yra aiškūs. Šiandieną tikrai skyrėme laiko pasižiūrėti „valstiečių“ programines nuostatas, savo pasižiūrėjome, pasilyginome ir ieškojome sąlyčio taškų“, – žurnalistams po susitikimo su „valstiečiais“ teigė I. Ruginienė.
„Mane tikrai nustebino šiandieninis procesas, kuomet atrodo, kad valstybės valdymo matymas yra ganėtinai bendras. Visos šalys mato, kad reikia stiprinti valstybinį sektorių, kalbėjome apie šeimos politikos stiprinimo priemones. Taip pat yra bendras matymas apie socialinę sistemą, pensijų didinimą. Atrodo, kad nesutarimų pagrindinėse srityse – nėra“, – akcentavo ji.
Visgi, pasak socialdemokratės, kol kas anksti vertinti, ar valdančiąją koaliciją su socialdemokratais sudarys „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
„Tai yra visiškai ankstyvas klausimas ir tikrai ne šios valandos klausimas. Tai yra pakankamai didelis žingsnis į priekį, kuomet mes sutariame, kad visos trys partijos susirinksime vakare aptarti bendrų klausimų“, – paklausta, ar koaliciją tikrai sudarys trys partneriai, atsakė politikė.
Kandidatūros palaikymas Seime
Ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pristatys I. Ruginienės kandidatūrą Seimui. Savo ruožtu vertindama savo galimybes, politikė sako negalinti būti užtikrinta dėl palaikymo parlamente.
„Įdomus procesas, kuomet tu kalbi su skirtingomis politinėmis partijomis, jos išreiškia pakankamą pritarimą mano kandidatūrai ir tikrai džiaugiasi, kad toks teikimas yra. Tačiau politika yra politika, opozicija yra opozicija“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Natūralu, kad tas balsavimas daugiau susideda ne iš to, kaip vertini žmogų, bet iš to, kokioje pozicijoje esi. Niekas nėra dėl nieko užtikrintas, bet aš rytoj eisiu pasiruošusi ir, labai tikiuosi, kad man pavyks įtikinti, kad mano kandidatūra yra tinkama“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
