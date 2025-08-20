Konservatoriai dėl informacijos apie I. Ruginienę kreipėsi į VSD

Kreipimesi nurodoma, kad bendra konstitucinė Seimo ir Prezidento atsakomybė įvertinti siūlomą kandidatę ir vienodo informuotumo lygyje priimti atsakingą sprendimą.
„Seimo nariai, prieš balsuodami dėl kandidatės tinkamumo, turėtų turėti galimybę susipažinti su visa svarbia informacija apie jos praeitį, reputaciją, galimus interesų konfliktus bei kandidatūros tinkamumą ir vertinimą nacionalinio saugumo aspektu. Todėl ir prašome leidimą dirbti su įslaptinta informacija turintiems Seimo nariams pateikti informaciją, kuri buvo teikiama šalies vadovui“, – teigė TS-LKD frakcijos seniūnas M. Lingė.
Pasirodžiusi informacija apie kandidatės vizitus į Rusiją po Krymo aneksijos (2015 ir 2018 metais), giminystės ryšius šioje šalyje ir kitas aplinkybes kelia papildomų klausimų Seimo nariams ir sudaro prielaidą manyti, kad kandidatė gali būti pažeidžiama dėl minėtų aplinkybių bei tai gali turėti reikšmės vertinant jos tinkamumą užimti Ministro Pirmininko pareigas.
Rašte taip pat teigiama, kad Prezidentas G. Nausėda viešojoje erdvėje yra akcentavęs būtinybę iš anksto gauti informaciją iš tarnybų prieš skiriant kandidatus į pareigas, kad nesusidarytų tokia situacija, kaip su buvusiu premjeru G. Palucku, kai svarbios aplinkybės buvo nutylėtos.
Konstitucijos 67 straipsnio 6 punktas numato, kad Seimas pritaria ar nepritaria Respublikos Prezidento teikiamai Ministro Pirmininko kandidatūrai, o pagal Konstitucijos 92 straipsnio 1 dalį Ministrą Pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas.
Seimo valdybos sprendimu rugpjūčio 21 ir 26 dienomis šaukiama neeilinė Seimo sesija kandidatūros į premjerės pareigas pateikimui ir tvirtinimui.
Kreipimąsi į VSD vadovą pasirašė TS-LKD frakcijos nariai Mindaugas Lingė, Agnė Bilotaitė, Arvydas Anušauskas, Audrius Petrošius, Audronius Ažubalis, Daiva Ulbinaitė, Giedrė Balčytytė, Kazys Starkevičius, Matas Maldeikis, Raimondas Kuodis, Vytautas Juozapaitis, Vytautas Kernagis, Žygimantas Pavilionis.