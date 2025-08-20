Lietuvos vadovai pasveikino Nepriklausomybės atkūrimo dieną mininčią Estiją

Prezidentas Gitanas Nausėda šiai progai skirtame sveikinime akcentavo glaudžius dvišalius Lietuvos ir Estijos santykius.
„Lietuva, kaip artima kaimynė, didžiuojasi Estija, pagerbdama estų tautos drąsą ir vienybę, dėl kurių 1991 m. rugpjūčio 20 d. tapo lūžio tašku mūsų bendroje Baltijos šalių istorijoje. Baltijos šalių vienybė yra istoriškai patikrinta, todėl nepakeičiama ir šiandienos geopolitinių įtampų aplinkoje“, – sveikinime rašė šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Jis pabrėžė, kad šalių regioninis bendradarbiavimas padeda spręsti bendrus saugumo iššūkius, skatinti gynybos pramonę, įgyvendinti strateginės infrastruktūros projektus.
Lietuvos vadovas šia proga Estijos vadovui ir visiems šalies žmonėms taip pat linkėjo tolesnės sėkmės, klestėjimo, laimės ir gerovės.
34-ąsias nepriklausomybės atkūrimo metines mininčią Estiją pasveikino ir laikinasis ministras pirmininkas Rimantas Šadžius, teigdamas, kad ši data žymi įkvepiantį drąsos, atsparumo ir tvirto atsidavimo laisvei ir demokratijai kelią, kurį šalis nuėjo per visus šiuos metus.
„Estijos žmonės sukūrė modernią, veržlią valstybę, ir šiandien kartu galime didžiuotis ryškiais ir bendrais mūsų, Baltijos šalių, pasiekimais. Rusijos tęsiamo karo prieš Ukrainą akivaizdoje kaip niekada svarbi mūsų vienybė, iškovotos laisvės apsauga ir unikalių nacionalinių tapatybių puoselėjimas“, – sveikinime rašė R. Šadžius.
Jis taip pat pažymėjo, kad Lietuva ir Estija toliau bendradarbiaus, siekdamos regiono saugumo ir laisvos bei vieningos Europos, veiks tiek regioniniuose, tiek ES bei NATO formatuose.
Gitanas Nausėda Rimantas Šadžius Estija
