LSDP būstinėje susitiko keturių partijų lyderiai: atvyko W. Tomaszewskis ir R. Žemaitaitis su dovanomis

Pas „socdemus“ kalbėtis atvyko ir „Nemuno aušros“, ir vos prieš kelias valandas pokalbį jau turėję Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) derybinių grupių atstovai, ir Lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pirmininkas Waldemaras Tomaszewskis.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis atėjo su pirkinių maišu, kurį įteikė kandidatei į premjeres Ingai Ruginienei. Kaip pats sakė, socialdemokratai vaišina tik sausainiais, tai jis esą atsinešė lašinių.
Pirmadienį atskirai su socialdemokratais kalbėjosi „aušriečiai“, trečiadienį – valstiečiai, o vakare pirmą kartą susėsta pilnu sąstatu. Atskirai buvo pasiderintos programinės nuostatos, aptarti galimi postai, o dabar jau prasidės tikros dalybos.
Įdomu tai, kad dar prieš kelias valandas po LVŽS ir LSDP derybininkų susitikimo Aurelijus Veryga teigė, kad W.Tomaszewskis derybose nedalyvaus, nes jo partijai atstovauja valstiečiai. Regis, paskutinę akimirką persigalvota.
LLRA-KŠS parlamente turi tris narius – Ritą Tamašunienę, Jaroslavą Narkevičių ir Česlavą Olševskį, kurie su LVŽS priklauso bendrai frakcijai. Tos pačios frakcijos nariai – ir nepartiniai Ignas Vėgėlė su Rimu Jankūnu.
Šiuo metu „Nemuno aušrai“ priklauso trys ministerijos – Aplinkos, Žemės ūkio ir Teisingumo. Kol kas neaišku, ar R.Žemaitaitis sieks išsaugoti šias ministerijas, ar norės kitų.
Nuo į koaliciją nepakviestų Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atlieka dvi laisvos ministerijos – Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų.
Tariamasi, kaip pasidalinti tiek ministerijas, tiek komitetų, komisijų vadovų pareigybes Seime. Pokalbis turėtų užsitęsti mažiausiai dvi valandas.
Po jo rankomis greičiausiai dar nebus sukirsta, nes derybininkai turės sugrįžti pasitarti į savo partinius formatus platesniame rate, eiti į valdančiąją koaliciją, ar ne. Bent jau taip sakė A.Veryga.
Jau ketvirtadienį Seimui prezidentas Gitanas Nausėda pateiks I.Ruginienės kandidatūrą į premjeres. Balsavimas dėl jos kandidatūros vyks kitą savaitę.
Iki to laiko turėtų būti pasirašyta ir naujoji koalicinė sutartis. Jos pasirašymo metu organizuojamas masinis mitingas prieš „Nemuno aušros“ pakvietimą į valdančiąją daugumą.
