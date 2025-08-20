Naujausia žinia dėl G. Žiemelio skrydžių bendrovės „Skyllence“, vykdžiusios lietuvių evakuaciją iš Izraelio

Į vyriausybinę Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją liepos pabaigoje kreipėsi užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Kaip Eltai nurodė Vyriausybės kanceliarija, komisija išnagrinėjo Užsienio reikalų ministerijos (URM) kreipimąsi ir nusprendė, kad pradėti patikrą nėra teisinio ir faktinio pagrindo.
„Skyllence“ buvo atsakinga už įvairių šalių piliečių pargabenimą iš Artimųjų Rytų po to, kai kilo karinis konfliktas tarp Irano ir Izraelio.
Birželį tūkstančiai įvairių šalių gyventojų įstrigo Izraelyje, pastarajam surengus karines atakas prieš Irano branduolinės programos objektus.
Reaguojant į šią situaciją, birželio 19 d., iš Akabos oro uosto Jordanijoje buvo evakuota apie 100 Izraelyje buvusių lietuvių bei kitų valstybių piliečių.
Tiesa, prieš pat skrydį iš orlaivio Jordanijoje buvo išlaipintas apžvalgininkas Marius Laurinavičius. Kaip Eltai tuomet teigė užsakomųjų skrydžių bendrovės „Skyllence“ vadovė Vilma Vaitiekūnaitė, incidento priežastis – neatitikimai keleivio dokumentuose.
Tačiau pats M. Laurinavičius tokius įmonės argumentus vadino melu ir laikėsi nuomonės, esą jo išlaipinimas yra susijęs su dėl verslo Rusijoje anksčiau išsakyta kritika verslo grupės „Avia Solutions Group“ vadovui Gediminui Žiemeliui. Skrydį į Vilnių vykdė pastarajai priklausanti įmonė „Chapman Freeborn“.
Savo ruožtu G. Žiemelis pateikė, kad M. Laurinavičius esą grasino susprogdinti orlaivį.
Netrukus M. Laurinavičiui buvo suplanuoti skrydžiai į Vieną, iš kur jį į Lietuvą pargabeno kariuomenės orlaivis „Spartan“.
Gediminas ŽiemelisMarius LaurinavičiusSpartan
