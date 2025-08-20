R. Liubajevas: artėjant „Zapad“ pratyboms, bus stiprinama sienos apsauga

„Artėjant „Zapad“ pratyboms, turime tam tikrų planų dėl stiprinimo, dėl papildomo personalo dislokavimo prie išorinių sienų, dėl tam tikrų veiksmų kartu su kitomis institucijomis – Lietuvos kariuomene, Lietuvos policija, kitoimis institucijomis. Patvirtintas ir sėkmingai įgyvendinamas pasirengimo pratyboms planas“, – LRT radijui trečiadienį sakė R. Liubajevas.
VSAT vadas tiksliai neįvardijo, kiek ir kokios pajėgos bus dislokuotas šalies pasienyje, tačiau pabrėžė, jog pasieniečiai yra pasiruošę reaguoti į galimas provokacijas.
„Lietuvos pasieniečiai šiuo momentu yra pasiruošę bet kokioms provokacijoms prie mūsų sienos“, – tvirtino R. Liubajevas.
ELTA primena, kad rugsėjo 12–16 d. planuojamos Rusijos ir Baltarusijos bendros karinės pratybos „Zapad“. Jų metu bus vykdomos oro gynybos pratybos, išbandomi gynybiniai kovos scenarijai, įsibrovėlių atrėmimas ir taktinė aviacijos parama.
Planuojama, kad pratybose dalyvaus apie 13 tūkst. karių – gerokai mažiau nei 2021 m., t. y. likus metams iki Rusijos invazijos į Ukrainą, kai „Zapad“ dalyvavo apie 200 tūkst. karių.
Praėjusią savaitę krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigė, kad Lietuvos karinės žvalgybos vertinimu, pratybose „Zapad 2025“ dalyvaus iki 30 tūkst. karių.
