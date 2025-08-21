A. Norkienė: mūsų frakcija dar neapsisprendė, ar palaikys I. Ruginienės kandidatūrą

„Sprendimo kol kas frakcijoje neturime priėmę. Norime susitikti, užduoti klausimus, turėsime galimybę ir šiandieną juos užduoti. Tai tikrai labai svarbu jos nuomonė įvairiais klausimais, nes kol kas mes ją pažįstame kaip ministrę, kuri frakcijoje pristatė pensijų pakopą ir kitus klausimus. Ir tada mes bendravome konstruktyviai ir jos vizija buvo labai aiški“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė A. Norkienė.
„Dabar kadangi kitame amplua, tai tikrai labai rūpi jos požiūris į įvairius dalykus“, – pridūrė ji.
A. Norkienė akcentuoja, kad jos vadovaujamai frakcijai ypač aktuali kandidatės į Vyriausybės vadovo postą pozicija biudžeto, pensijų bei mokestinės pertvarkos klausimais.
„Kol kas mes apie ją kalbame kaip apie pretendentę į premjeres. Nežiūrint į tai, ar mes būsime daugumoje, ar mažumoje. Tikrai norime konstruktyvaus dialogo“, – sakė ji.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.