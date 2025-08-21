A. Tapinas pranešė protesto prieš naują „socdemų“ koaliciją su R. Žemaitaičiu datą ir detales

Ketvirtadienio rytą visuomenininkas Andrius Tapinas paskelbė tikslią protesto datą ir programą.
„Valdžios dalybų chaosui nesibaigiant, o marazmui stiprėjant, skelbiame aiškią protesto „Gėdos diena“ datą – rugpjūčio 26 diena (antradienis), kai Seime bus susirinkę visi parlamentarai ir esamos/nesamos koalicijos nariai ir vyks neeilinės Seimo sesijos posėdis.
11:00 val. Daukanto aikštė. Prezidentui įteikiamas NVO ir piliečių pasirašytas manifestas.
11:20 val. Bendra eisena iki Nepriklausomybės aikštės.
12:00 val. Protesto mitingas.
Daugiau informacijos netrukus, o kol kas – pasižymėkite datą ir prisijunkite prie protesto įvykio Facebooke.
Ir pasirašykite Manifestą, per nepilną dieną jau surinkta daugiau kaip 16 000 parašų.
Protesto organizavimui reikalinga suma surinkta, ačiū visiems prisidėjusiems.
Dalinkitės šia žinia ir kvieskite draugus ir pažįstamus prisijungti“, – rašė visuomenininkas.
Primename, kad anot renginio organizatorių, protestas bus rengiamas socialdemokratams dar kartą sulaužius žodį, pasirenkant savo partneriu „Nemuno aušrą“.
„Gėdos diena ateis tada, kai socialdemokratai, dar kartą sulaužę savo žodį, valdyti perduos šalį į rankas partijai „Nemuno aušra“, vadovaujamai teismo pripažinto šmeižiko ir melagio, bei prijungs prie jų Tomaševskiui paklusnius žmones, prieš sankcijas Rusijai ir Baltarusijai nusiteikusius politikus, antivakserių ideologus ir referendumo kartelės mažintojus“, – teigia protesto organizatoriai.
Anot jų, pasirašant naująją koalicijos sutartį, masinis protestas prasidės Daukanto aikštėje, kurio metu jo dalyviai kreipsis į prezidentą Gitaną Nausėdą. Po jo valdžios pokyčius kritikuojantys žmonės žygiuos Gedimino prospektu iki Seimo, kur toliau vyks mitingas.
„Taip, tikriausiai, protestas vyks darbo dienos rytą. Taip, nepatogu. Bet mitingas bus trumpas – ateiname ne pasirodyti, o aiškiai pasakyti, kad ši diena yra gėdos diena“, – pabrėžė organizatoriai.
Tai ne pirmas prieš LSDP koaliciją su „aušriečiais“ nukreiptas protestas. Pirmoji protesto akcija „10 minučių tylos“ buvo surengta praėjusių metų lapkritį, naujojo šalies parlamento priesaikos dieną Vilniuje, šalia Seimo, bei dar dviejuose miestuose – Kaune ir Tauragėje.
Andrius TapinasLaisvės TVProtestas
