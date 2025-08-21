D. Šakalienė apie „Zapad“ pratybas: jei kiltų grėsmė, visuomenė būtų informuota

„Šiuo metu tai nėra prioritetas Rusijai ir Baltarusijai, tad skaičiai bus tikrai ženkliai mažesni negu buvo prieš porą metų. Jeigu būtų situacijos pokyčių – be jokios abejonės, informuotume visuomenę. Jeigu kiltų kokia nors grėsmė – visuomenė tikrai būtų informuota. Mes tikrai nesame suinteresuoti, kad visuomenė būtų nesaugi“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė D. Šakalienė.
„Jeigu reikėtų imtis kokių nors papildomų veiksmų, papildomų apsaugos priemonių, tai informuota, pasirengusi ir bendradarbiaujanti visuomenė yra krašto apsaugos sistemos tikslas. Jeigu pokyčiai bus – jūs tikrai būsite apie tai informuoti“, – akcentavo ji.
Savo ruožtu Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas jau anksčiau teigė, kad artėjant „Zapad“ pratyboms, Lietuvos pasieniečiai kartu su kitomis institucijomis planuoja stiprinti šalies sienų apsaugą.
ELTA primena, kad rugsėjo 12–16 d. planuojamos Rusijos ir Baltarusijos bendros karinės pratybos „Zapad“. Jų metu bus vykdomos oro gynybos pratybos, išbandomi gynybiniai kovos scenarijai, įsibrovėlių atrėmimas ir taktinė aviacijos parama.
Planuojama, kad pratybose dalyvaus apie 13 tūkst. karių – gerokai mažiau nei 2021 m., t. y. likus metams iki Rusijos invazijos į Ukrainą, kai „Zapad“ dalyvavo apie 200 tūkst. karių.
Praėjusią savaitę krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigė, kad Lietuvos karinės žvalgybos vertinimu, pratybose „Zapad 2025“ dalyvaus iki 30 tūkst. karių.