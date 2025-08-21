G. Nausėda persigalvojo: „Nemuno aušros“ dalyvavimo koalicijoje klaida nebevadina

„Ar mes norime, kad Vyriausybė būtų darbinga, kad Vyriausybė priimtų sprendimus, ar mes norime išankstinių Seimo rinkimų? (…). Padėtis dabar yra tokia, kad (…) sudaryti valdančiąją daugumą yra ne taip paprasta“, – žurnalistams Seime sakė prezidentas.
Šalies vadovas akcentuoja, kad praėjusiais metais, socialdemokratams buriant valdančiąją daugumą, situacija buvo visai kitokia.
„Mes matome, kad tie partneriai, kurie dabar galimai bus tretieji, žinodami, kad pasirinkimas yra ribotas, kelia reikalavimus, kurie yra ne taip lengvai įgyvendinami. Todėl tai, kas buvo beveik prieš metus, situacija buvo kitokia ir Lietuvos socialdemokratų partija turėjo kur kas platesnį ir svaresnį pasirinkimą negu turi dabar“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Atsižvelgdamas į tai, kad per pastaruosius 8 mėnesius pono Žemaitaičio partija nepadarė ypatingų pareiškimų, kurie blogintų Lietuvos reputaciją tarptautinėje arenoje, dalyvavo priimant sprendimus, aš manyčiau, kad jie tokią teisę turi“, – aiškino jis.
„Nemuno aušros“ narių ministrais netvirtins
Tiesa, šalies vadovas pripažįsta, kad partija vis dar turi neišspręstų problemų su teisėsaugos institucijomis. Todėl, prezidento teigimu, partijos atstovams nebus leista dirbti Vyriausybėje.
„Taip, aš žinau, kad yra problemų, kurios dar nėra išsirišusios: pirmiausia, teismo procesas dėl paties Žemaitaičio, taip pat tyrimas dėl partijos finansavimo. Jie taip pat anksčiau ar vėliau turės pasibaigti. Kol jie nėra pasibaigę, aš taikau tą patį saugiklį (…), kurį taikiau pačioje pradžioje (…) – pono Žemaitaičio partijos „Nemuno aušros“ kandidatai negalės tapti ministrais“, – kalbėjo prezidentas.
ELTA primena, kad 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog tuometis parlamentaras R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau rudenį dalyvavo rinkimuose ir vėl buvo išrinktas į parlamentą.
„Nemuno aušrai“ sėkmingai pasirodžius praėjusių metų rudenį vykusiose parlamento rinkimuose, aštrios diskusijos dėl šio politiko pasisakymų atsinaujino, nes socialdemokratų partija pakvietė jį jungtis prie formuojamos valdančiosios daugumos. Tokį sprendimą tuo metu Vilijos Blinkevičiūtės bei Gintauto Palucko lyderiaujami socialdemokratai priėmė nepaisant viešos kritikos.
R. Žemaitaičio prisijungimą prie daugumos klaida pavadino ir prezidentas Gitanas Nausėda, ir Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis. Savo ruožtu vienas socialdemokratų lyderių, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius taip pat ne kartą išreiškė abejonę dėl šios partijos buvimo valdančiųjų gretose.
Visgi G. Paluckui atsistatydinus iš premjero pareigų ir M. Sinkevičiui laikinai perėmus vadovavimą LSDP, Jonavos mero laikysena dėl „Nemuno aušros“ sušvelnėjo.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba į naujos sudėties valdančiąją koaliciją kviesti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ bei Aurelijaus Verygos vedamą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS) nusprendė sekmadienį
Savo ruožtu Prezidentūra sušvelnino savo toną dėl „Nemuno aušros“. Vyriausiasis prezidento patarėjas Frederikas Jansonas pritarė krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei, pareiškusiai, kad 9 mėnesiai valdžioje parodė, jog „Nemuno aušros“ rizikos vertinimas yra žemesnis.
