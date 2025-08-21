Į premjeres teikiamai I. Ruginienei – šūsnis G. Nausėdos lūkesčių, G. Palucko kėdė Seime – tuščia

Tiesa, prezidentas Gitanas Nausėda parlamentui jos kandidatūrą teikia gana neįprastomis sąlygomis – naujoji valdančioji koalicija dar net nėra suformuota, nepasirašyta ir nauja koalicinė sutartis.
Ar I.Ruginienė praeis Seimo filtrą, paaiškės antradienį. Ketvirtadienį kandidatė į premjerus kreipiasi į kolegas, taip pat susitiks ir su dviem opozicinėmis frakcijomis – konservatoriais ir liberalais.
Visgi naujojo premjero kandidatūra Seimo rūmuose svarstoma be buvusio Vyriausybės vadovo G.Palucko. Jo posėdžių salėje nėra.
Į Seimo narius iš tribūnos pirmasis kreipėsi šalies vadovas G.Nausėda. Kalbėdamas apie iššūkius prezidentas kandidatei negailėjo ir komplimentų.
„Atsižvelgdamas į politinių partijų valią sudaryti valdančiąją koaliciją, teikiu Ingos Ruginienės kandidatūrą į LR ministro pirmininko pareigas. I.Ruginienė sėkmingai ėjo 19-osios Vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas.
Patirtis, sukaupta vadovaujant profesinėms sąjungoms ir atstovaujant darbuotojų interesams trišalėje taryboje leido jai atsiskleisti kaip ministerijos vadovei ir konstruktyviai ir kompromisų ieškančiai derybininkei“, – savo kalbą pradėjo G.Nausėda.
Šalies vadovas pabrėžė, kad naujosios ministrės pirmininkės lauks didžiuliai iššūkiai bei didelė atsakomybė.
„Geopolitinė situacija ir toliau išlieka sudėtinga, todėl būsimoji Vyriausybė toliau turės stiprinti mūsų ginkluotąsias pajėgas ir užtikrinti valstybės saugumą bei atsparumą“, – pabrėžė G.Nausėda.
Prezidentas išvardijo visą sąrašą lūkesčių, kuriuos turi naujai premjerei. Anot jo, premjerė turės užtikrinti stabilią Lietuvos institucijų veiklą, darbų tęstinumą, ekonomikos augimą, skurdo ir regioninių atskirčių mažinimą, tvarų tolesnį pensijų didinimą, socialinių, sveikatos, švietimo, kultūros ir kitų viešųjų paslaugų prieinamumo tolygumą, energetinę valstybės nepriklausomybę.
Netrukus į kolegas kreipėsi ir pati I.Ruginienė.
„Esu čia, kad grįžtume prie stabilumo. Esu čia, kad telkčiau politinę bendruomenę ir visą visuomenę vieningai spręsti svarbiausius iššūkius. Esu čia, kad Vyriausybė atliktų rinkėjų pavestą darbą. Kad pradėtume tartis ir susitarti“, – tvirtino kandidatė į premjerus.
I.Ruginienė priminė, jog socialdemokratai per rinkimus sulaukė didelio visuomenės pasitikėjimo su šūkiu „valstybė, kuri veikia“. Tačiau dabar, jos teigimu, svarbu ne tik užtikrinti valstybės institucijų sklandų veikimą.
„Turime žengti žingsnį toliau ir siekti kurti valstybę, kuria piliečiai pasitiki, o valstybė pasitiki savo piliečiais. Kurkime valstybę, kuri pasitiki.
Iššūkių spektras be galo platus – nuo sudrebintos tarptautinės tvarkos iki dirbtinio intelekto plėtros, nuo biudžeto subalansavimo iki sienų apsaugos, nuo švietimo iki pasirengimo pirmininkavimo ES Tarybai, nuo demografijos iki šeimos politikos“, – aiškino socialdemokratė.
I.Ruginienės teigimu, didelių geopolitinių grėsmių akivaizdoje svarbu stiprinti visuomenės solidarumą, skatinti žmones dalyvauti visuomeninėse organizacijose, rūpintis savo bendruomenės reikalais.
„Turime skatinti žmonių pasitikėjimą vienas kitu. Toliau investuodami į gynybą, stiprindami viešąsias paslaugas, kovodami prieš skurdą ir nelygybę, remdami jaunas šeimas, pagyvenusius žmones – tik taip užtikrinsime socialinį ir išorinių sienų saugumą.
Jeigu dronai iš priešiškų valstybių gali įskristi į mūsų oro erdvę, jeigu pensininkai yra priversti išgyventi iš 500 eurų per mėnesį, jeigu jaunos šeimos neišgali įpirkti pirmojo būsto, o Maisto banko paslaugomis naudojasi beveik pusė milijono gyventojų, akivaizdu – turime rimtai dirbti, kad visuomenė jaustųsi saugi tiek gynybos, tiek socialine prasme“, – kalbėjo kandidatė į premjero postą.
Didžiausią savo dėmesį I.Ruginienė teigė skirsianti Lietuvos saugumui, ekonomikos augimui ir socialinei gerovei.
„Gyvename grėsmingoje kaimynystėje. Matome bandymus tikrinti mūsų budrumą ir pajėgumus. Neseniai įskridę dronai, matyt, yra ryškiausias ir visų dėmesį prikaustęs šios realybės įrodymas.
Turime būti stiprūs, telkti tiek nacionalines, tiek tarptautines pajėgas, toliau stiprinti gynybos pajėgumus ir, kaip buvo sutarta Valstybės gynimo taryboje, padidinti gynybos finansavimą iki 5–6 proc. nuo BVP.
Per trumpą laiką įgyvendinome sprendimus, kurie ženkliai sustiprino mūsų saugumą: dislokavome Italijos ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas, pradėjome Baltijos gynybos linijos įrengimą kartu su sąjungininkais, pasiekėme istorinį NATO susitarimą dėl gynybos finansavimo didinimo ir užtikrinome sklandų Vokietijos brigados dislokavimą Lietuvoje.
Tai – ne tik žodžiai, tai - realūs darbai, kurie iš tikrųjų didina mūsų atgrasymo ir apsaugos pajėgumus. Tuos darbus tęsime ir toliau“, – pažadėjo socialdemokratė.
Anot I.Ruginienės, privalu užtikrinti, kad gynybos lėšos būtų dar efektyviau panaudojamos ir atlieptų aukščiausius Lietuvos saugumo poreikius ir standartus.
„Svarbu užtikrinti oro erdvės saugumą, kad provokacijos netaptų pretekstu skaldyti visuomenę ir menkinti pasitikėjimą mūsų gynybiniais pajėgumais. Lietuvos saugumas neatsiejamas nuo pagalbos Ukrainai ir jos pergalės. Tai – nesikeičia ir nesikeis“, – tikino ji.
Kalbėdama apie ekonominę situaciją I.Ruginienė teigė ją matanti kaip valstybės kraujotaką. Jei ji bus stipri, kalbėjo ji, galėsime finansuoti gynybą, socialines garantijas, švietimą.
„Seimo rudens sesijoje laukia pagrindinis darbas – priimti subalansuotą biudžetą. Pasiekėme istoriškai didžiausią mokesčių ir BVP santykį (virš 33 proc.). Valstybės skola – apie 40 proc. BVP, perpus mažesnė už ES vidurkį. Valstybės fiskalinis pajėgumas gerokai išaugęs, kas sudaro manevro laisvę 2026 m. biudžete. Ir toliau sieksime išlaikyti viešuosius finansus tvarius.
Lietuvos BVP augimas spartus, apie 3 proc. Tai artins Lietuvos pragyvenimo vidurkį prie ES vidurkio (kuris šiuo metu sudaro apie 90 proc.), tai garantuos geresnes galimybes visiems Lietuvos žmonėms.
Turime skatinti vidaus verslo investicijas ir didinti vidaus vartojimą, lengvinti sąlygas verslui investuoti. Toliau tęsime biurokratinės naštos verslui mažinimą ir gerinsime investicinę aplinką: „investicijų greitkelis“ sutrumpins biurokratines procedūras, o smulkaus ir vidutinio verslo ombudsmenas sudarys palankias sąlygas verslo plėtrai.
Sieksime, kad Gynybos fondo lėšos liktų cirkuliuoti Lietuvos ekonomikoje. Turime užtikrinti šalies energetinę nepriklausomybę ir siekti įgyvendinti tvaraus ekonominio veikimo principus“, – aiškino I.Ruginienė.
Kandidatės į premjerus teigimu, tai, ką statome šiandien, turi būti ilgaamžiška ir tarnauti ateities kartoms.
„Ekonominė plėtra bus tvari tik tada, kai ji bus vykdoma atsižvelgiant į vietos bendruomenių, visų mūsų piliečių, interesus“, – sakė ji.
Trečias I.Ruginienės prioritetas – socialinis saugumas.
„Tai – mūsų vidinė gynybos linija. Dėmesys socialiai jautrioms visuomenės grupėms dėmesys kiekvienam Lietuvos piliečiui. Jei žmogus jaučiasi neapsaugotas, prarandamas pasitikėjimas valstybe ir jos institucijomis.
Suplanavome „vaiko pinigų“ didinimą, pensijų augimą (viršijantį įprastą indeksavimą), minimalios mėnesio algos didinimą.
Svarbu ir dėmesys savivaldybėms. Savivaldybės yra arčiausiai žmogaus. Žmonių gyvenimo kokybę dažnai lemia tai, kaip veikia savivalda. Jos geriausiai žino, kur reikia gydytojo, kur sutvarkyti kelią, o kur reikia paramos žmogui su negalia ar skurstančiai šeimai.
Tobulindami teisinį reglamentavimą, skatindami vietos valdžios iniciatyvą ir atsakomybę spręsti bendruomenės problemas, plėsime socialinių paslaugų ir pagalbos galimybes savivaldybėse, didinsime savivaldybių veiklos savarankiškumą.
Man ypatingai svarbus šeimų stiprinimas ir įgalinimas – nuo finansinės paramos šeimoms didinimo iki paramos didesnius socialinius įsipareigojimus turinčioms šeimoms – gausioms, vaikus su negalia auginančioms, vienišų tėvų šeimoms“, – kalbėjo I.Ruginienė.
Pasak politikės, sėkmingai pavyko įgyvendinti II pensijų pakopos pakeitimus, o šiandien užtikrinti stabilumą ir priimti reikiamus sprendimus yra kaip niekada svarbu.
„Turime galimybę pasiekti, kad darbuotojai jaustųsi oriai, turėdami tinkamas darbo sąlygas ir teisingą atlyginimą. Žinau, ką reiškia ieškoti sprendimų su darbdaviais, darbuotojais ir jų atstovais. Todėl visada savo darbe pabrėžiau: sieksiu socialinio dialogo, sutarimo, visų interesų grupių įtraukimo.
Turiu sudėtingų sprendimų patirtį, kai reikėjo išgirsti skirtingas puses, sutaikyti nesutaikomus ir ryžtis veikimui. Tikėdama savimi, siekdama savo šalies klestėjimo, imuosi šios atsakomybės.
Mūsų užduotis aiški: tęsiant pradėtus darbus apsaugoti mūsų valstybę nuo išorės ir vidaus grėsmių; stiprinti Lietuvos ekonomiką, gerinti investicinę aplinką; kurti socialiai saugią Lietuvą kiekvienam, o ypač pažeidžiamiausiems mūsų visuomenės nariams, šeimoms ir bendruomenėms.
Lietuva – margas audinys, kur kiekviena gija svarbi. Jei jis skylėtas, negalės atlaikyti šiandienos iššūkių. Atėjau tam, kad galėčiau dirbti dėl kiekvieno žmogaus gerovės.
Aš puikiai suprantu, kaip gyvena mūsų senjorai, kaip gyvena eilinis darbuotojas, studentai ir jaunos šeimos. Mano, kaip premjerės, tikslas – pasirūpinti, kad Vyriausybė spręstų šių eilinių žmonių problemas.
Žmonės patikėjo sprendimus mums. Noriu ir galiu imtis atsakomybės, vadovauti Vyriausybei. Prašau jūsų palaikymo“, – į Seimo narius kreipėsi kandidatė.
Parlamentarai dėl naujosios premjerės turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje – toks balsavimas numatomas kitą antradienį, rugpjūčio 26 d.
Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuos atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatę į premjerus, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Inga RuginienėSeimasGitanas Nausėda
Rodyti daugiau žymių