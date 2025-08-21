Liberalai apsisprendė dėl I. Ruginienės

„Liberalų sąjūdžio frakcija nepalaikys I. Ruginienės kandidatūros į ministres pirmininkes“, – žurnalistams Seime sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.
„Kiek teko bendrauti su I. Ruginiene, kaip su socialinių reikalų ministre (…), mums jos atsakymuose labai stigo konkretumo, buvo prisidengiama bendromis užtikrintomis frazėmis, bet net savo srityje ji nebuvo tokia kompetentinga, kaip bandė parodyti“, – kalbėjo parlamentarė.
Pasak jos, liberalams nepriimtina ir šiuo metu formuojama koalicija su „Nemuno aušra“ bei kairioji Vyriausybės kryptis.
„Ji yra kairioji premjerė, kairioji Vyriausybė, dar labiau radikaliai kairioji negu buvo iki tol. Mūsų pažiūros į daugelį esminių klausimų, suprantam, susijusių su ekonomika, su mokesčiais, iš esmės skiriasi“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
„Trečias dalykas – politinės sąjungos, kurios mums yra nepriimtinos. Dar neaišku, kokios koalicijos ministrė pirmininkė ji bus, bet aišku viena – tai bus koalicija su „Nemuno aušra“. Negirdėjome nei vieno I. Ruginienės pasakymo, kur ji griežčiau atsilieptų ir apie G. Palucko situaciją, ir apie bendradarbiavimą su R. Žemaitaičiu ir su jo politine jėga“, – akcentavo politikė.
M. Lingė I. Ruginienę vadina rizikų kandidate
Tuo metu Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos Seime seniūnas Mindaugas Lingė pažymi, jog yra nemažai rizikų, susijusių su į premjeres teikiamos I. Ruginienės šeima bei ryšiais.
„Yra nemažai rizikų. Rizikų kandidatė. Prezidentas teikia kandidatūrą, kurios aplinkoje mato rizikas. Pati kandidatė renkasi dirbti su aplinka, kuri kelia rizikas, kad ji gali tapti prorusiškiausia koalicija per visą ES buvimo laikotarpį, kiek Lietuva yra turėjusi“, – kalbėjo M. Lingė.
„Matome ir tas rizikas, kur yra šeimyniniai ryšiai ir giminystės ryšiai Rusijoje, žinant, kokia tai yra jautri sritis“, – akcentavo jis.
Tiesa, pasak jo, konservatoriai, prieš priimdami sprendimą dėl palaikymo I. Ruginienei, pirmiausia nori sulaukti Valstybės saugumo departamento (VSD) atsakymo ir informacijos apie kandidatę.
„Laukiama ir VSD sprendimo, ar bus leista susipažinti su ta informacija, kuri buvo pateikta šalies prezidentui, kad galėtume susidaryti pilną paveikslą ir motyvuotą išvadą vėliau pristatyti antradienio posėdyje, kai bus balsavimas dėl kandidatūros“, – teigė frakcijos vadovas.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
