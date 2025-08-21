S. Skvernelis pašiepė kolegas: svarstau, kur mano buvimas labiausiai nervintų valdančiuosius

„Kažkada buvo, kai tauta balsavo už V.Blinkevičiūtę, o iš juodos dėžės ištraukė triušį G.Palucką. Tai dabar mums siūlo pirkti katę maiše, o ar visi žinom, kas ten per turinys – galbūt ten yra kolegės Agnės Širinskienės Nuodėgulis (katinas, – aut.past.), – ironizavo S.Skvernelis.
Anot Seimo vadovo, rizikos dėl socialdemokratės I.Ruginienės kandidatūros yra aiškios ir įvardintos – klausimų kelia ir jos patirties stoka, ir dabar esą stebimas lyderystės nebuvimas.
„Ką dabar matėme šiose derybose – nėra būsimos premjerės apskritai. Tai yra didelės rizikos, tai yra nestandartinis socdemų sprendimas.
Nėra ką pasirinkti, tai pasirinko. Gal seksis – viskas bus gerai, bet mes šitos rizikos šiandien neprisiimsime.
Mes jau prisiėmėme kažkada už G.Palucką balsuodami riziką ir atsakomybę“, – patikino S.Skvernelis.
Pats jis teigė Seimo pirmininko posto atsisakysiantis iš karto, kai tik prasidės Seimo rudens sesija.
„Nedarysiu taip, kaip darė ponas V.Pranckietis – rugsėjo 10 dieną, eilinės sesijos pirmas posėdis ir aš palengvinsiu situaciją – pats pateiksiu atsistatydinimą“, – nurodė demokratų lyderis.
Kokiame komitete pats dirbs, kol kas nežino, bet šmaikštavo, kad sieks paerzinti dabar jau buvusius bendražygius.
„Svarstau dabar, kur mano buvimas labiausiai nervintų valdančiuosius“, – juokėsi S.Skvernelis.
Ketvirtadienį Seimui renkantis į neeilinę sesiją, prezidentas Gitanas Nausėda parlamentarams pateiks socialdemokratės I.Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
Posėdžio metu iš plenarinių posėdžių salės tribūnos pretendentė tapti ministre pirmininke prisistatys bei atsakys į parlamentarų klausimus. Vėliau kandidatūrą svarstys atskiros Seimo frakcijos – ketvirtadienį planuojami liberalų ir konservatorių susitikimai su socialdemokrate.
Dekretą, kuriuo teikia Seimui tvirtinti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) iškeltą kandidatę į Vyriausybės vadoves I. Ruginienę, šalies vadovas pasirašė praėjusį ketvirtadienį.