Teismas priėmė nagrinėti LKT direktoriaus M. Kairio skundą dėl jam skirto griežto papeikimo

Kaip nurodoma teismo pranešime spaudai, M. Kairys savo skundu prašo panaikinti Vyriausybės m. liepos 16 d. nutarimą, kuriuo jam buvo paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.
Šioje byloje atsakovai yra Teisingumo ministerija ir Vyriausybė.
LKT vadovas taip pat teismo prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki įsiteisės teismo sprendimas uždrausti Vyriausybei priimti nutarimą dėl jo atleidimo iš vidaus tarnybos. Visgi, teismas šio prašymo netenkino, konstatavęs, kad jis nėra tiesiogiai susijęs su skundo reikalavimu dėl nuobaudos panaikinimo, o siekiama, kad būtų uždrausti veiksmai, susiję su atleidimo procedūrų vykdymu.
„Pareiškėjas (M. Kairys – ELTA) neatmeta galimybės ginčą spręsti taikiai – sudaryti taikos sutartį arba perduoti bylą mediacijai“, – nurodoma Regionų administracinio teismo pranešime spaudai.
Teismo nutartimi Teisingumo ministerija ir Vyriausybė įpareigotos per 14 kalendorinių dienų nuo pareiškėjo skundo nuorašo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į skundą ir pateikti nuomonę dėl ketinimo ir galimybių ginčą spręsti teisminės mediacijos būdu.
Nutarties dalis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
ELTA primena, kad Vyriausybė liepos 9 d. LKT direktoriui M. Kairiui skyrė papeikimą, o liepos 16 d. tarnybos vadovui skirtas griežtas papeikimas.
M. Kairiui skirti abi minėtas tarnybines nuobaudas pasiūlė teisingumo ministras Rimantas Mockus, atsižvelgęs į tarnybinių patikrinimų išvadas. Kaip skelbta anksčiau, tarnybinių patikrinimų metu LKT vadovo veiksmuose nustatyti pažeidimai, susiję su tarnybos lėšų panaudojimu, tarnybinio automobilio naudojimo tvarka.
Galiausiai R. Mockus pasiūlė M. Kairį atleisti iš pareigų, tačiau LKT vadovui buvo suteiktas pranešėjo statusas – tokiu atveju asmuo negali būti atleidžiamas iš darbo.
Pranešėjo statusas suteikiamas tiems asmenims, kurie teisėsaugai pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį žinojo dėl savo turimų ar turėtų pareigų joje. Tokiems asmenims užtikrinama apsauga nuo neigiamo poveikio, suteikiamas konfidencialumas.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėto poveikio LKT direktoriui M. Kairiui.
Neoficialiomis portalo „Delfi“ žiniomis, minėtas STT tyrimas yra atliekama laikinojo teisingumo ministro R. Mockaus atžvilgiu.
Portalo žiniomis, LKT vadovas M. Kairys esą galėjo įrašyti pokalbį su R. Mockumi ir jį pateikti teisėsaugai.
M. Kairys į LKT paskirtas praėjusios Seimo kadencijos metu. 2023 metų kovą buvo paskirtas direktoriaus pavaduotoju, o nuo 2024 metų gegužės tapo tarnybos direktoriumi.