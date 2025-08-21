VTEK nutraukė tyrimą dėl Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus buvusio padėjėjo

Pasak VTEK, eidamas savivaldybės administracijos direktoriaus padėjėjo pareigas V. Beitas yra derinęs kelis su „Neptūno“ krepšinio klubo finansavimu ir veiklos priežiūra susijusius dokumentus, kadangi jis buvo atsakingas už savivaldybės sporto politikos klausimus, sporto veiklų koordinavimą ir priežiūrą.
Išėjęs iš darbo savivaldybėje, V. Beitas įsidarbino šiame krepšinio klube.
Savivaldybės administracijoje V. Beitas dirbo pagal darbo sutartį, jis nebuvo šios įstaigos struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas, neturėjo viešojo administravimo įgaliojimų. Jo eita pareigybė, pasak VTEK, taip pat nebuvo įtraukta į Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą.
„VTEK nusprendė, kad V. Beito eita pareigybė nepatenka nei į Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nurodytų valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategoriją, nei į kitų deklaruojančių asmenų sąrašą. Taigi V. Beitas nelaikytinas deklaruojančiu asmeniu ir, atitinkamai, nėra VTEK priežiūros srities subjektas“, – rašoma komisijos pranešime.
VTEK tyrimą pradėjo gautų pranešimų pagrindu. Juose buvo keltas klausimas, ar savivaldybės administracijoje sprendimų dėl „Neptūno“ krepšinio klubo priėmime dalyvavęs V. Beitas, įsidarbindamas šiame klube nepraėjus „atvėsimo“ laikotarpiui, nepažeidė įstatyme nustatyto apribojimo įsidarbinti reikalavimų.