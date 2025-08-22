Likus kelioms valandoms iki derybų kulminacijos – valstiečių vertinimas: nuomonė nebepasikeis?

Vienas iš valstiečių derybinės grupės narių naujienų portalui Lrytas teigė esąs skeptiškai nusiteikęs dėl jungimosi į koaliciją, nes „valstiečiai negavo to, ko labai norėjo“, tačiau tuo pačiu patvirtino, kad nėra tokių klausimų ar nesutarimo taškų, dėl kurių valstiečiai kategoriškai negalėtų jungtis į valdančiąją koaliciją.
Tuo metu Lrytas pakalbinti LVŽS tarybos nariai papasakojo, kad ketvirtadienį absoliuti dauguma tarybos narių pasisakė už jungimąsi į koaliciją, todėl abejojama, kad penktadienio vakarą valstiečių derybininkai galėtų pasakyti „kažką tokio“, kas pakeistų daugumos nuomonę.
Didžioji dauguma palaiko prisijungimą
LVŽS pirmininko pavaduotoja, Seimo narė Ligita Girskienė įsitikinusi, kad valstiečiai turėtų jungtis prie valdančiosios daugumos.
„Antrą kadenciją būti opozicijoje neprideda vertės partijai, ir žmonės pamiršta. Ir galimybės daug mažesnės įgyvendinti savo idėjas. Dirbant opozicijoje, iš savo patirties žinau, kad ruoši teisės aktus, teiki pasiūlymus, bet jie per minutę būna atmesti. O dirbant valdančiojoje daugumoje tas darbas visai kitaip vyksta“, – argumentavo L.Girskienė.
Be to, LVŽS atstovė patikino, kad derybos su socialdemokratais ir „aušriečiais“ nestringa.
„Jos vyksta natūraliai taip, kaip vyksta, nemanau, kad reikėtų kažką forsuoti. Mes tikrai dirbome daug ir išsirinkome aktualiausius punktus iš savo rinkimų programos“, – aiškino politikė.
Anot jos, ne vienas socialdemokratų ir valstiečių rinkimų programų punktas sutampa, abi partijos turi nemažai sąlyčio taškų. Valstiečių raudonosios linijos, anot jos, yra partnerystės klausimas, alkoholio, tabako vartojimas, azartiniai lošimai.
„Tiesiog kadangi partijos vadovai vienašališkai negali nuspręsti, tai reikia atsiklausti tarybos, ir tas procesas užtrunka“, – aiškino parlamentarė.
L.Girskienė pasakojo, kad LVŽS jau ketvirtadienio vakarą turėjo partijos tarybos posėdį, ir didžioji dalis tarybos narių pasisakė už prisijungimą prie valdančiosios daugumos – anot jos, tarybos posėdyje dalyvavo apie 70 narių, ir vos keli pasisakė „prieš“ arba susilaikė.
„Didžioji dauguma partijos narių pritaria jungimuisi“, – nurodė ji.
Jaučiasi skeptiškai
Tuo metu derybose su socialdemokratais ir „aušriečiais“ dalyvavęs LVŽS pirmininko pavaduotojas, Raseinių rajono savivaldybės meras Arvydas Nekrošius teigė esąs skeptiškai nusiteikęs dėl jungimosi į koaliciją.
„Taryba vertins bendrai, bet šiai akimirkai aš, kaip derybininkas, manau, kad mes negavome to, ko labai norėjome“, – teigė A.Nekrošius.
Ko labai norėjo valstiečiai?
„41 punkto“, – juokdamasis atsakė A.Nekrošius.
Visgi, valstiečių derybininkas pripažino, kad ir patys puikiai supranta, kad visų šių punktų įgyvendinti neįmanoma.
„Jeigu rimtai, mums aktualiausia buvo daugiausiai žmonių liečiantys klausimai – mokesčių reformos tam tikri sprendiniai. Mes dar pirmo derybų raundo metu supratome, kad visos reformos bent jau pusmečiui atidėti negalime. Antrojo raundo metu atėjome su taškiniais pasiūlymais, tačiau tie taškiniai pasiūlymai irgi ne pilna apimtimi sprendžiami. Dėl to aš taip skeptiškai nusiteikęs“, – aiškino Raseinių meras.
Tiesa, A.Nekrošius patvirtino, kad ir šie klausimai nėra tokie, kurių neįgyvendinus valstiečių dalyvavimas koalicijoje būtų neįmanomas.
„Tokių fundamentinių turbūt nėra klausimų, kur galėtume kategoriškai neiti, bet šį klausimą spręs platesnis ratas, visa taryba, o mes, kaip derybininkai, pristatysime savo poziciją“, – nurodė jis.
Be to, A.Nekrošius neatmeta, kad valstiečių derybininkai pokalbį su galimais koalicijos partneriais paliko tokiais nusiminusiais veidais dėl to, kad jo rezultatai dar turi susidėlioti mintyse.
„Visą laiką derybose pačioje pradžioje yra sudėtinga vertinti, nes visi turbūt tam tikrą nusiminimą turi, bet galiausiai, įvertinus bendrą vaizdą, gal ir kitokia nuotaika būtų“, – neatmetė meras.
„Kol kas, praėjus pusvalandžiui po derybų, optimizmu nedegu“, – pridūrė jis.
Pastebėjus, kad valstiečių tarybos nariai dega noru jungtis į valdančiąją daugumą, nes didžioji dauguma pasisakė „už“, A.Nekrošius nesutiko.
„Ne, yra įvairių nuomonių, yra diskusijų. Mes ne be reikalo vakar taryboje ir priėmėme sprendimą, kad reikėtų kartoti derybų kai kuriuos punktus, pasitikslinti kai kuriuos finansinius dalykus. Toks skepticizmas buvo, bet suteikėme papildomą šansą dar kažką paderėti“, – aiškino jis.
A.Nekrošius pasakojo, ketvirtadienį tarybos diskusijos vyko keliais diskusijų etapais – iš pradžių, anot jo, buvo labai skeptiškai nusiteikusių, tačiau nuspręsta derybinei grupei suteikti galimybę toliau kalbėtis.
Nemano, kad per parą kas nors pasikeistų
Savo ruožtu LVŽS Vilniaus miesto skyriaus pirmininkė Vilma Aasrum taip pat patvirtino, kad didžioji dauguma valstiečių tarybos narių ketvirtadienį pasisakė už jungimąsi prie valdančiųjų.
„Tikiuosi, kad eisime į koaliciją. Aš taip manau“, – kalbėjo V.Aasrum.
Anot jos, penktadienį valstiečių derybininkai susitikime su socialdemokratais ir „aušriečiais“ norėjo išsiaiškinti visas formuluotes.
„Nes paskutinį kartą derybose buvo tik perbėgti punktai visi, o šiandien jau einama prie visų galimų formuluočių ir turbūt iškilo daugiau klausimų“, – spėjo V.Aasrum.
Politikė abejojo, kad valstiečių derybininkai galėtų penktadienio vakarą partijos tarybai pasakyti kažką tokio, kas pakeistų daugumos tarybos narių nuomonę dėl prisijungimo.
„Nemanau, kad bus kažko naujo, kažko tokio, ko nebūtų vakar. Tikiuosi, kad viskas bus gerai po šiandienos posėdžio“, – vylėsi skyriaus pirmininkė.
V.Aasrum pasakojo, kad bent jau Vilniaus miesto skyriaus nariai yra įsitikinę, kad LVŽS turi siekti išpildyti savo rinkiminius pažadus.
„Reikia dirbti, reikia išpildyti pažadus mūsų visiems rinkėjams tą, ką esame prisižadėję. Rinkimų rezultatai mus įpareigoja. Stengiamės, darome viską, deramės, kad viskas vyktų“, – pasakojo ji.
