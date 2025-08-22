Mįslingas incidentas Kaune: keistai besielgianti moteris tik per plauką į namus nenusivedė mergaitės

Pažymima, kad vieną mergaitę maždaug 50-metė moteris jau net buvo besivedanti į savo namus.
Pasak policijos atstovų, moters elgesys kėlė įtarimų, tad ji perduota į medikų rankas. Jokios pretenzijos jai nepareikštos, pareiškimas policijai – taip pat neparašytas.
Sekė iš paskos, kalbėjo neadekvačiai
Apie incidentą ketvirtadienį pranešė LRT radijas.
Jam kaunietė Justina pasakojo, kad antradienio vakarą išėjo pasivaikščioti, bet jos dėmesį patraukė prie vieno daugiabučio Krėvės prospekte sutikta moteris – ji esą pribėgo prie Justinos ir pradėjo kalbėti neadekvačius dalykus, galiausiai ėmė sekti kaunietę ir jos vaiką.
Šią situaciją moteris taip pat aprašė ir socialiniame tinkle.
Justina prisiminė, kad maždaug 50-ies metų moteriškė net siūlėsi būti jos vaiko krikšto mama, tačiau į kalbas ji pati nesileido – moterį ignoravo, kol ši pradėjo kabinėtis jau prie kitų žmonių.
Tuomet, LRT radijui pasakojo kaunietė, moteris pamatė netoliese ant sūpynių besisupančius vaikus – dvi mergaites ir berniuką – prie jų priėjo ir pradėjo klausinėti, kaip jie gyvena.
Vyriausiai mergaitei, skaičiavo gyventoja, galėjo būti maždaug penkeri metai.
Netrukus moteris esą paėmė mergaitę už rankos ir pradėjo vestis ją laiptinės link – ten pat, iš kur kiek anksčiau ir išbėgo.
Justina pradėjo šaukti, kad moterį kažkas sulaikytų, todėl ši galiausiai sustojo. Paklaususi, ar čia jos vaikas, moteriškė Justinai atsakė, kad ne, bet jai „kažką duos“. Mergaitė taip pat teigė, kad moters nepažįsta.
Perdavė medikams
Kad tokio incidento iš tiesų būta, portalui Lrytas patvirtino ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė.
„Informacija apie šį pranešimą buvo perduota teritoriniam policijos komisariatui. Tuo metu, atsižvelgiant į galimą moters būklę, kuri kėlė tam tikrų įtarimų, buvo iškviesti medikai, jie moterį apžiūrėjo vietoje ir išsivežė į gydymo įstaigą“, – sakė O.Vaitkevičienė.
Jos teigimu, moters elgesys buvo keistas – jį pastebėjusi viena gyventoja ir kreipėsi į policiją.
„Gyventoja pastebėjo, jog moteris kviečiasi apžiūrėti žaislus. Iš pirminės turimos informacijos, kalbama apie vieną vaiką“, – nurodė O.Vaitkevičienė.
Tiesa, nors Justina svarstė, kad moteris buvo neblaivi, policijos atstovai to nepatvirtino. Apie jos sveikatos būklę jie kalbėti tikino negalintys.
„Pranešėja pareiškimo nerašė, pretenzijų neturėjo, tad moteris buvo perduota medikams“, – pridūrė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė.
VaikaiKaunasKauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
