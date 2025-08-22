Rasta prie Kaišiadorių ligoninės palikto kūdikio mama

Apie tai pirmasis pranešė portalas „Lrt.lt“.
Eltai žinią apie palikto vaiko motinos radimą patvirtino Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno apskrities skyriaus vedėjas Deivydas Aidukas.
„Galime patvirtinti, kad kūdikio mama buvo rasta – tai išties labai gera žinia. Šiuo metu kūdikis vis dar gydymo įstaigoje, mama taip pat yra su juo. Artimiausiu metu su mama pabendrausime, vertinsime, kokios pagalbos jai šiuo metu reikia“, – teigė D. Aidukas.
Jo teigimu, šiuo metu siekiama užtikrinti, kad mama gautų visą jai reikiamą pagalbą ir paramą, o taip pat užtikrinti kūdikio saugumą, kad jis galėtų augti kartu su savo šeima.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
Prie Kaišiadorių ligoninės pirmadienį radus paliktą naujagimę, teisėsauga dėl šio įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
„Ketvirtadienį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vaiko palikimo“, – Eltai sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.
Ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras Arūnas Čepkauskas Eltai sakė, kad įtarimai palikto naujagimio motinai nepareikšti.
„Ji (palikto naujagimio motina – ELTA) bus apklausta tyrimo eigoje. Ji dabar yra ligoninėje“, – tvirtino prokuroras.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
ELTA primena, kad vėlų pirmadienio vakarą, apie 23 val. 50 min., prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta naujagimė mergaitė. Mergaitė iš pažiūros išnešiota, svėrė 3 kilogramus 100 gramų.
„Senbuviai darbuotojai sako, kad toks įvykis nutiko pirmą kartą, kiek čia dirbam, per 20–30 metų. Tokio atvejo nebuvo Kaišiadoryse. Visi susijaudinę ir nustebę. Kadangi mes neturim vaikų stacionarinio skyriaus, buvo iškviesta greitoji ir naujagimė buvo išvežtas į Kauno universiteto klinikas. Informuota policija“, – Eltai pasakojo Kaišiadorių ligoninės vadovas Linas Vitkus.
Manoma, kad kūdikis buvo gimęs ką tik, buvo nukirpta virkštelė, tačiau paliktas dar ilgas galas.
Šalia vaiko buvo palikta ir eglišakių, manoma, kad taip norėta palinkėti mažylei gero.
Pasak medikų, kažkas porą kartų paskambino į skyriaus duris ir nuėję darbuotojai rado paliktą kūdikį. Aplinkui nieko nebuvo. Kūdikis buvo įsuktas į moterišką džemperį, buvo ir pora apklotėlių, moteriška skara.
Kaišiadorių ligoninėje gyvybės langelis nėra įrengtas.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl vaiko palikimo.
