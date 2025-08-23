Diena, kai milijonai žmonių pasauliui parodė savo vienybę: minimos 36-osios Baltijos kelio metinės

1989 metų rugpjūčio 23 dieną, minint nusikalstamo Molotovo–Ribentropo pakto ir jo Slaptųjų protokolų pasirašymo 50-ąsias metines, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, Estijos ir Latvijos liaudies frontai suorganizavo Baltijos kelią – 650 km ilgio gyvą grandinę, jungusią trijų Sovietų Sąjungos okupuotų valstybių sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną.
Skaičiuojama, kad nuo Gedimino pilies Vilniuje iki Hermano bokšto Taline rankomis susikibę išsirikiavo apie 2 mln. žmonių, iš kurių pusė – lietuviai.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendra iniciatyva buvo išreikštas protestas prieš Slaptuosius protokolus ir Baltijos šalių nepriklausomybės panaikinimą.
Baltijos kelias įrašytas į UNESCO pasaulio atminties sąrašą kaip unikalus šių laikų istorijos reiškinys, kuris pademonstravo Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių pasiryžimą siekti nepriklausomybės ir atkreipė pasaulio dėmesį į taikią kovą už laisvę.
Baltijos keliasmetinėsMolotovo-Ribbentropo paktas
