Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaAktualijos

Diena, kai milijonai žmonių pasauliui parodė savo vienybę: minimos 36-osios Baltijos kelio metinės

2025 m. rugpjūčio 23 d. 08:49
Šeštadienį Lietuvoje minimos 36-osios Baltijos kelio bei 86-osios Molotovo–Ribentropo pakto metinės.
Daugiau nuotraukų (1)
1989 metų rugpjūčio 23 dieną, minint nusikalstamo Molotovo–Ribentropo pakto ir jo Slaptųjų protokolų pasirašymo 50-ąsias metines, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, Estijos ir Latvijos liaudies frontai suorganizavo Baltijos kelią – 650 km ilgio gyvą grandinę, jungusią trijų Sovietų Sąjungos okupuotų valstybių sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną.
Skaičiuojama, kad nuo Gedimino pilies Vilniuje iki Hermano bokšto Taline rankomis susikibę išsirikiavo apie 2 mln. žmonių, iš kurių pusė – lietuviai.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendra iniciatyva buvo išreikštas protestas prieš Slaptuosius protokolus ir Baltijos šalių nepriklausomybės panaikinimą.
Baltijos kelias įrašytas į UNESCO pasaulio atminties sąrašą kaip unikalus šių laikų istorijos reiškinys, kuris pademonstravo Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių pasiryžimą siekti nepriklausomybės ir atkreipė pasaulio dėmesį į taikią kovą už laisvę.
Baltijos keliasmetinėsMolotovo-Ribbentropo paktas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.